Paul Spierings voelt zich steeds beter thuis op de stenen

Paul Spierings van Dakarteam Spierings heeft in de tiende etappe van de Dakar Rally zijn beste resultaat tot nu toe neer weten te zetten. De Nederlander wist op een vijfentwintigste plaats over de finish te komen en staat met nog twee etappes te gaan op een negenentwintigste plaats.

De etappe liep van Neom naar Alula met een special stage van 342 kilometer en een verbindingsroute van 241 kilometer. "Omdat ik op dinsdag niet goed had gereden, mocht ik pas als 38ste starten en dit zorgde ervoor dat ik de hele dag in het stof heb gereden. Na 110 kilometer heb ik drie quads die voor mij reden ingehaald en vanaf dat moment kon ik nog meer rijders inhalen. Na de neutralisatie gingen we het fesh/fesh in en ook toen was er weer veel stof. Op de stenen ging het nu lekker en ik begin me hier nu echt goed op thuis te voelen. Ik ben blij met het resultaat van vandaag. Morgen nog een lange etappe en dan nog een korte. We zijn er bijna en ik ga proberen er het beste van te maken", aldus Spierings.

De etappe van donderdag loopt van Alula naar Yanbu met een special stage van 464 kilometer en een verbindingsroute van 134 kilometer. Met nog twee etappes te gaan staat Spierings op een 29ste plaats in het klassement.