Van den Brink doet goede zaken in negende etappe

Het team van Mammoet Rallysport heeft via een zevende plaats in de negende etappe van de Dakar Rally uitstekende zaken gedaan. Martin van den Brink verstevigde de achtste positie in het algemeen klassement.

De naaste concurrenten Ignacio Casale, Jaroslav Soltys en de tweede Nederlander Pascal de Baar verspeelden veel tijd. De mannen van Mammoet spinnen garen bij de tegenslag en hebben nu een flinke marge, van bijna anderhalf uur, naar de nummer tien.

",We zagen Casale en Soltys stilstaan. Ze hadden technische problemen en mogelijk een lekke band", aldus Van den Brink na de 465 kilometer lange proef rond Neom. "Wij hebben het opnieuw bewust rustig aan gedaan. Ik reed vandaag op 80%. We hebben, mede daardoor, geen technische problemen of lekke banden gehad. Ik ben uiterst tevreden met de klassering op deze lastige dag."

Lastig was het zeker voor de mannen van het team uit Harskamp. Het trio in de Renault C460 kampte nog een beetje met de naweeën van de etappe van maandag. De 'flinke klappen' werkten door in de lichamen. Vooral navigator Wouter de Graaff had het zwaar te verduren. "We hebben Wouter vandaag een beetje gespaard", aldus een lachende Martin van den Brink. "Hij smeekte om het rustig aan te doen. Dat hebben we op onze manier dan ook gedaan."

Het parcours in de negende etappe was niet echt ideaal om te herstellen van alle fysieke ongemakken. "Het was lichamelijk een zware etappe. We reden heel veel door rivierbeddingen in de bergen. Dat betekent veel paden met veel diepe gaten, hobbels en vooral veel stenen. Dat is zeker niet prettig voor een gehavend lichaam. We zijn blij dat we in het bivak zijn. Wouter kan nu rusten en wij maken ons op voor de volgende etappe."

De formatie van Mammoet Rallysport kreeg vandaag de zevende stek min of meer in de schoot geworpen. Zo waren onder andere Aliaksei Vishneuski en Casale op weg naar een topklassering. Beiden voerden op één of meerdere meetpunten de ranglijst aan. Maar zowel de MAZ-rijder als de Tatra-coureur moest die inspanning bekopen met technische problemen. "Als je te hard rijdt over dit parcours dan gaat er waarschijnlijk iets kapot", zo wist Van den Brink voor de start van de etappe al te melden. De ervaren Dakar-rijder kreeg gelijk en profiteerde optimaal.

De winst in de negende etappe ging verrassend genoeg niet naar één van de vier troeven van Kamaz. Martin Macik kreeg de beloning voor zijn drang naar dagsucces. De Tsjech in de Iveco versloeg met ruim verschil Airat Mardeev (2 minuten en 27 seconden). Koploper Sotnikov werd derde en heeft nu drie kwartier voorsprong op Anton Shibalov (vijfde). Van den Brink en zijn co-piloten moesten 22 minuten en 12 seconden prijsgeven. "Als we echt alles uit de kast hadden gehaald dan waren we misschien een kwartiertje sneller geweest. In de uitslag had dat niets uitgemaakt. In de toestand van ons materiaal wel. Daarom ben ik blij met deze uitslag."

De Nederlander zag aan de finish tot zijn grote tevredenheid dat zowel Casale (1 uur en drie kwartier na de winnaar), als Soltys (+47 minuten) en Pascal de Baar (bijna twee uur) veel tijd verspeelden. De brigade van Mammoet Rallysport zit na deze lange en zware etappe stevig in het zadel voor een zeer verdienstelijke en stevige plaats in de top tien. "We gaan er nu alles aan doen om dit vast te houden. We kijken uit naar de dag van morgen. Mitchel en zijn mannen zijn ook goed onderweg en komen vanavond redelijk op tijd binnen. Dus dat is ook prettig en vergroot onze tevredenheid."