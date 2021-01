Paul Spierings kampt met pijnlijke schouder na valpartij

Paul Spierings van Dakarteam Spierings was in de achtste etappe van de Dakar Rally netjes in de top veertig te vinden. Het was de tweede dag van de marathon etappe en deze verliep voor Spierings zonder problemen. Wel kampt hij met een pijnlijke schouder door een valpartij die hij op zondag maakte.

De etappe liep van Sakaka naar Neom met een special stage van 375 kilometer en een verbindingsroute van 334 kilometer. "Het was een snelle proef op rode grond. Door het opwaaiende stof was de ondergrond beton hard geworden met losse stenen erop. Dit hebben we zo'n 300 kilometer gehad en daarna hadden we nog zo'n 75 kilometer zandpiste", vertelt Spierings.

Spierings wist na opnieuw een lange dag de veertigste tijd neer te zetten en staat nu in het klassement op een 33ste plaats. "Ik had zelf gedacht dat ik vandaag iets verder naar achteren zou zitten. Ik heb met verstand gereden en ik ben zeer benieuwd wat we morgen voorgeschoteld krijgen. Ik heb toch wel wat last van mijn schouder door de valpartij van gisteren. Ik ga deze even goed laten behandelen en hopelijk heb ik er morgen minder last van."

De negende etappe is een ronde rondom Neom met een special stage van 465 kilometer en een verbindingsroute van 109 kilometer.