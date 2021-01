Degelijke Martin van den Brink ligt volledig op koers

Martin van den Brink heeft opnieuw een brevet van degelijkheid op de zandmat gelegd. De Nederlander eindigde in de zevende etappe als zevende en behield de zevende plaat in het algemeen klassement.

Met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk stuurden Martin van den Brink, Wouter de Graaff en Daniel Kozlovsky de Renault van Mammoet Rallysport door de woestijn van Saoedi-Arabië. In het eerste deel van de marathon etappe stond een constant optreden opnieuw centraal.

De rallyformatie vervolgde de koers van de eerste zes etappes. Van den Brink had al laten weten geen risico’s te willen nemen en de strijd met de Kamazzen niet aan te gaan. Die tactiek wierp opnieuw zijn vruchten af. In een uitstekend, maar bovenal regelmatig race tempo bleven de mannen van Mammoet de hele etappe op gepaste afstand van de zes sterkste equipes in deze rally.

Van den Brink zag op de tien meetpunten voor de finish de achterstand met kleine marges groter worden. Uiteindelijk stopte de regelmaat op de eindstreep en daar konden de mannen van Mammoet Rallysport bijzonder tevreden zijn met een achterstand van slechts 20 minuten en 6 seconden op de ongrijpbare Dmitry Sotnikov.

Op de Rus in de Kamaz staat deze Dakar Rally geen maat. In zijn achtste Dakar lijkt Sotnikov op weg naar zijn eerste eindzege. In de editie van 2021 won de kopman van Kamaz tot nu toe vijf maal en werd twee keer tweede. Ook de plaatsen twee (Mardeev) en drie (Shibalov) waren voor het fabrieksteam uit Rusland. Achter Vishneuski, Karginov en Loprais kwam Van den Brink als zevende binnen.

"We hebben lekker doorgereden en niets meegemaakt", zei de 50-jarige Nederlander na afloop, op weg naar het marathon bivak. "De route bestond uit veel zand, maar ook veel stenen. We zijn keurig uit de problemen gebleven. Het is mooi dat we ook voor de twee Tatra-teams zijn geëindigd. We kunnen niet anders dan tevreden zijn."

Van den Brink en manschappen zijn na de zevende etappe, waarin ze opnieuw als beste Nederlandse equipe finishten, ook zevende in de algemene rangschikking. Achter de rug van het trio in de Renault wordt wel flink aan de deur gerammeld door Andrey Karginov. De Rus en titelverdediger in de rally staat nu nog ruim vijf minuten achter Van den Brink. De Nederlander zal er niet heel rouwig om zijn. In zijn dertiende Dakar Rally is het grote doel namelijk een plaatsje in de top tien. En in dat streven ligt de formatie volledig op koers.

Ook de eretitel beste Nederlander ligt voor het grijpen. Pascal de Baar is elfde in het klassement, maar hij heeft na vandaag al bijna drie uur meer achterstand op de koploper dan Martin van den Brink en zijn metgezellen.

Voor Martin van den Brink, Wouter de Graaff en Daniel Kozlovsky is er 's avonds nog wel wat werk aan de winkel. In het bivak van Sakaka krijgen de deelnemers namelijk niet de gebruikelijke steun van hun serviceploeg. Dat betekent dat alle rijders zelf hun voertuig voor de etappe van maandag (het tweede deel van de marathon) moeten prepareren. "We hebben vanavond nog wel een paar uurtjes werk om alles te controleren en in de juiste conditie te brengen voor de etappe van maandag."