Tim en Tom Coronel blijven uit het 'gerommel'

Van de heroïsche avonturen moeten Tim en Tom Coronel het niet hebben in de Dakar 2021. In de zevende etappe hoefden ze zelfs niet één keer uit The Beast te stappen. Toch was het nog best spannend of ze de finish van de 453 km lange proef zouden halen. De auto was zo dorstig in de etappe naar Sakaka, dat ze maar net het bivak haalden. "Bij de finish hadden we nog 24 liter over van de 408."

Zeker in het begin van de etappe was het brandstofverbruik hoog. "Het was heel zwaar zand", vertelt Tom Coronel. "Het had een beetje geregend, waardoor het modderig en glad was. Dat was echt ploeteren, maar we zijn er goed doorheen gekomen. Op dat eerste stuk konden we al een heel aantal andere auto's voorbij, maar over het verbruik maakte ik me wel een beetje zorgen. Het was op de limiet."

Meteen bij aankomst in het marathonbivak van Sakaka stuurde Tim Coronel de auto dan ook naar de benzinepomp. In het marathonbivak is assistentie niet toegestaan en moeten de broertjes Coronel dus zelf het onderhoud uitvoeren. Dat zal niet veel zijn, want de auto gaf geen klap verkeerd en lekke banden hadden ze ook niet.

Tim Coronel had het tempo er goed in en dat was precies volgens het plan. "In het licht de finish halen is ook wel eens fijn", vindt hij. "Het was een mooie etappe om te rijden, met zand en duinen in het begin, en stenen in het laatste stuk. Daar zaten wel echt tricky stukken tussen. Belachelijk tricky zelfs, met moeilijke navigatie. Maar het ging prima. Tom heeft niet één keer fout gezeten met de route. Als we het ergens een beetje hebben laten liggen was op topsnelheid op de lange rechte stukken, maar daar kunnen wij nu eenmaal geen 180 halen."

Uit de problemen blijven leverde de broers een keurige 25ste tijd op. "We hebben geen fouten gemaakt en ik heb Tim overal de binnenbochten laten nemen", zegt Tom Coronel. "We zijn nergens gestopt onderweg, want we wilden uit het gerommel blijven. Zo komen we uit op een plaats waar we horen en dat is erg prettig."