Paul Spierings ondanks schuiver ongeschonden in bivak

Paul Spierings van Dakarteam Spierings heeft de zevende etappe van de Dakar Rally op een zesendertigste plaats af weten te sluiten. De etappe van Ha'il naar Sakaka was de eerste dag van de marathon-etappe waarin Spierings op sterke wijze opende en daarna iets gas terug nam om er zeker van te zijn dat hij zonder problemen in het marathon bivak aan zou komen. Dit leverde hem een nette 33ste plaats op in de daguitslag.

"De dag begon mooi met veel duinen. Het waren hele hoge, steile duinen en deze waren door de vele regenval behoorlijk hard geworden. Wel was dit op bepaalde momenten gevaarlijk wanneer de snelheid hoger lag", vertelt Spierings.

Na de duinen kwamen de rijders in het fesh-fesh terecht waarbij er onder het gele zand veel stenen lagen. Spierings besloot hier om het iets rustiger aan te doen. Ondanks dit maakte hij toch een keer een schuiver maar liep hier verder geen schade op.

"Het was een lange dag waarbij we eerst 270 kilometer verbindingsroute hadden tot aan de special stage. Deze was 470 kilometer lang en daarna moesten we nog 75 kilometer over de weg naar het marathon bivak. Alle rijders slapen hier zo'n 5 meter van elkaar af. Ik heb net mijn matras en slaapzak uitgepakt en hoop dat ik er na een goede nachtrust weer fit tegenaan kan tijdens de tweede dag van de marathon etappe."

Na zeven etappes staat Spierings op een 33ste plaats in het klassement. De etappe van maandag loopt van Sakaka naar Neom met een special stage van 375 kilometer en een verbindingsroute van 334 kilometer.