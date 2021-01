Van den Brink rijdt 'gereserveerd' om problemen te omzeilen

Het team van Mammoet Rallysport heeft zich in de vierde etappe opnieuw als een constante factor voor de top tien gepresenteerd. Martin van den Brink eindigde in de etappe van Wadi Ad-Dawasir naar Riyadh als tiende. In het klassement won de Nederlander een plaatsje door het wegvallen van Siarhei Viazovich.

"We hebben geen bijzonderheden", zo liet Martin van den Brink direct na afloop van de razendsnelle proef weten. "We hebben dezelfde tactiek toegepast en gereserveerd gereden. We kunnen en willen wel harder, maar dat vergroot de kans op problemen. Dat is in deze fase van de rally zeker niet nodig."

Het gelijk van de 50-jarige rallyrijder werd bewezen door Siarhei Viazovich. De Wit-Rus, dinsdag nog winnaar van de derde etappe, moest nog voor het derde meetpunt (na 125 km) de MAZ-truck aan de kant zetten met grote technische problemen. De nummer twee van het algemeen klassement verloor heel veel tijd. "We hebben dinsdag gezien wat er gebeurde met bijvoorbeeld Maurik van den Heuvel, Richard de Groot en Bernhard ten Brinke. Laat ons maar rustig een tandje terugschakelen. Ik ben hartstikke tevreden met de manier waarop we nu rijden en presteren."

Van den Brink begon als elfde aan de langste etappe van de Dakar Rally 2021. Naast een verbindingsroute van 476 kilometer was er een special stage van 337 kilometer. Op weg naar de hoofdstad van Saoedi-Arabië moesten de teams vandaag maar liefst 813 kilometer afleggen.

Op de razendsnelle proef met een gemiddelde snelheid van boven de 100 kilometer per uur waren de tijdsverschillen minimaal. "Wij hebben ongeveer 5 minuten verloren met het zoeken naar een waypoint. Verder verliep het constant en vlekkeloos", aldus de Nederlander nadat hij de 337 kilometers door het Midden-Oosten in 3 uur en 9 minuten had afgelegd.

De winst ging vandaag naar koploper Dmitry Sotnikov. De troef van Kamaz bleef zijn land- en teamgenoot Andrey Karginov met een minimaal verschil van 10 seconden voor. De nummer drie, Aliaksei Vishneuski (Maz) gaf slechts 14 seconden toe op de ritwinnaar. Martin Macik en Anton Shibalov maakten de top vijf compleet. Martin van den Brink, Wouter de Graaff en Daniel Kozlovsky werden voor de vierde dag op rij de beste Nederlandse equipe. In het klassement heeft de formatie van Mammoet Rallysport nu 1.13.57 achterstand op Sotnikov. Macik is op 26 minuten de eerste achtervolger na het wegvallen van Viazovich. Shibalov is derde. Achter de mannen van Mammoet Rallysport is het dringen geblazen. Zowel de Tsjech Soltys als de Wit-Rus Vishneuski en de Rus Karginov hebben hun zinnen gezet op een hogere klassering dan hun huidige achtste, negende en tiende positie. Karginov (tiende) heeft nu nog bijna 50 minuten achterstand op de equipe van Martin van den Brink.

De teameigenaar keek na zijn vierde succesvolle dag ook nog kort terug op het optreden van Mitchel van den Brink, Richard Mouw en Wilfred Schuurman. Debutant Mitchel bracht de Volvo dinsdag nog voor het donker werd over de finish. De twintigste plaats zorgde voor ‘verbazing en gepaste trots’ bij Martin van den Brink. "De mannen in de tweede truck doen het fantastisch. Ik vind het geweldig dat ze tot nu toe uit de problemen zijn gebleven en in hun eigen tempo de etappes afleggen. In de etappe van dinsdag was het voor mij heel bijzonder om te constateren hoe goed Mitchel door de duinen komt. Dat is echt niet eenvoudig. Als je dan ook nog eens bedenkt dat de truck van Mitchel 300 pk minder heeft dan mijn Renault dan maakt dat de prestatie alleen maar mooier."

De vijfde etappe gaat donderdag van Riyadh naar Al Qaisumah. Naast een verbindingsroute van 206 kilometer is er een klassementsproef van 456 kilometer.