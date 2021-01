Spierings vertolkt heldenrol door gevallen collega te reanimeren

Paul Spierings van Dakarteam Spierings heeft een bewogen vierde etappe van de Dakar Rally achter de rug. In de etappe van Wadi Ad-Dawasir naar Riyadh kwam de Nederlander onderweg bij een gevallen rijder aan die levenloos naast zijn motor lag. Door op de juiste manier te handelen en hem goed te reanimeren, kreeg hij weer pols en kon de rijder naar het ziekenhuis verplaatst worden. Spierings heeft de etappe op een rustig tempo uitgereden en werd alsnog op een 42ste plaats geklasseerd.

"De etappe begon in de ochtend op hoge snelheid met allemaal wit zand maar ook met witte stenen. Het was daarom moeilijk te zien wat er lag waardoor ik iets gas terug heb genomen om niet gelijk te grote risico’s te nemen. Een eindje voor de tankstop kwam Santosh Shivashankar mij voorbij en die heb ik vanwege het stof iets weg laten rijden. Net na de tankstop zag ik twee motoren liggen met de rijders ernaast. De ene rijder kwam al snel overeind maar de andere lag levenloos op de grond. Ik heb gelijk op de knop gedrukt voor assistentie en ben begonnen met reanimeren. Toen de medici aankwamen, voelde ik weer pols en dat was voor mij een grote opluchting", vertelt Spierings.

De resterende 200 kilometer heeft Paul rustig uitgereden en wist toch nog als 42ste te finishen. Met dit resultaat is hij in het klassement opgeklommen naar een 31ste plaats. Donderdag gaat de Dakar Rally verder met de vijfde etappe, die loopt van Riyadh naar Al Qaisumah met een special stage van 456 kilometer en een verbindingsroute van 205 kilometer.

De eerste berichten over Santosh Shivashankar zijn positief. Vanwege de pijn op zijn borst en een uit de kom geschoten schouder wordt hij momenteel in coma gehouden, maar hij is gelukkig buiten levensgevaar.