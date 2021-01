Martin van den Brink dik tevreden met negende plaats

Martin van den Brink heeft zijn sterke en stabiele optreden in de eerste etappe een passend vervolg gegeven in de tweede rit van de Dakar Rally 2021. De Nederlander eindigde in de etappe van Bisha naar Wadi Ad-Dawasir als negende. "Daar zijn we dik tevreden mee."

Martin van den Brink, Wouter de Graaff en Daniel Kozlovsky lijken in Saoedi-Arabië de juiste cadans te hebben gevonden om een regelmatige Dakar Rally te kunnen rijden. De ervaren rallyrijder laat zich in het Midden-Oosten niet uit de tent lokken en die tactiek betaalde zich ook in de tweede etappe weer uit.

De 50-jarige coureur bleef uit de problemen en stuurde de Renault naar een negende plaats in het dagklassement. In het algemeen klassement is de formatie van Mammoet Rallysport ook negende. Net als zondag was het trio in de Renault C460 opnieuw de beste Nederlandse formatie.

"We hebben geen problemen gehad", zo vertelde Van den Brink direct na het afleggen van de special over 457 kilometer. "We gaan met een goed gevoel op weg naar het bivak." De monteurs in het assistentie park kunnen gerust zijn. De truck van Mammoet Rallysport is ongeschonden uit het strijdperk gekomen. "We hebben geen technische problemen gehad en de hele etappe heerlijk gereden." In een constant tempo reed Van den Brink vanaf de start naar de finish. "Het ging gewoon heerlijk. Het tempo was prima en door de duinen ging het soepel. We zijn dik tevreden over vandaag."

Na ruim 350 kilometer maakte de Mammoet-formatie het enige foutje van de dag. "Ja, dat klopt. We verloren daar een paar minuten omdat we een verkeerde canyon kozen. We moesten door een andere vallei dan we eerst dachten. Ach, dat is jammer maar niet meer dan dat,’’ aldus Van den Brink.

Beste Nederlander

Na het opnieuw erg stabiele optreden van de Mammoet-equipe ziet Martin van den Brink zich in het klassement terug als de beste Nederlander. Dmitry Sotnikov won net als een dag eerder de etappe. Sotnikov is koploper en heeft 17.14 minuten voorsprong op Siarhei Viazovich (Maz). Anton Shibalov, die vandaag zesde werd, is derde algemeen. Van den Brink en zijn co-piloten volgen op de negende plaats en hebben een achterstand van 43 minuten en 9 seconden op de koploper. De Chileen Ignacio Casale (op 34.54) en zijn Tsjechische Tatra-teamgenoot Martin Soltys (op 42.07) staan binnen schootsafstand van Van den Brink.

Maurik van den Heuvel (Scania) is op de tiende positie (op 1 uur en 10 minuten) achter de mannen van Mammoet Rallysport de tweede Nederlander. "We zijn erg tevreden zo en moeten dit proberen vast te houden. Ook Mitchel doet het goed met zijn mannen in de Volvo. Hij neemt geen risico en moet zorgen dat hij op tijd binnen komt. Voorlopig ben ik blij met hoe het gaat", aldus Van den Brink vanuit Saoedi-Arabië.