Karginov pakt tweede ritzege en breidt voorsprong in klassement weer uit

Andrey Karginov heeft zijn leidende positie in klassement van Dakar bij de vrachtwagens verder uit weten te breiden. Dat deed de Kamaz-coureur door zijn tweede etappezege van de rally te pakken.

Tijdens de 477 kilometer tellende etappe tussen Ha'il en Riyadh was wederom een goede dag voor de top 3 van het algemeen klassement. Karginov breidde zijn voorsprong in het klassement op directe concurrent Anton Shibalov met ruim vier minuten uit, terwijl Shibalov op zijn beurt de marge met nummer 3 Siarhei Viazovich met zo'n 8 minuten wist te vergroten.

De hele etappe stond er eigenlijk geen maat op Karginov, die vanaf de eerste tijdmeting de snelste was en de koppositie in deze etappe niet meer afstond. Shibalov en Viazovich konden de Rus niet bedreigen, maar konden ook niet echt met elkaar strijden om de tweede positie. De vierde positie was voor de derde Kamaz van Dmitry Sotnikov, terwijl Janus van Kasteren een prima vijfde positie behaalde.

Daarmee was Van Kasteren duidelijk de beste Nederlander, hoewel hij ruim een kwartier toe moest geven op winnaar Karginov. Martin van den Brink was op de twaalfde plaats de tweede Nederlander, op P14 gevolgd door Gert Huzink. In het algemeen klassement bezetten de Nederlanders de zesde (Van Kasteren), twaalfde (Van den Brink) en negentiende (Huzink) posities. Ook op posities 15 tot en met 18 staan Nederlanders (Richard de Groot, Michiel Becx, William de Groot en Pascal de Baar).

De leider in het klassement blijft dus Andrey Karginov, die net iets meer dan 25 uur nodig had voor de eerste zes etappes. Kamaz-teamgenoot Shibalov volgt op 19 minuten en 14 seconden, terwijl Viazovich al een achterstand van 36 minuten heeft. Ales Loprais en Martin Macik, de nummers 4 en 5, volgen op meer dan 1 uur en 50 minuten van Karginov.

Uitslag zesde etappe Dakar - trucks

Coureur Merk Tijd 1 Andrey Karginov

Andrey Mokeev

Igor Leonov Kamaz 4:56.18 2 Anton Shibalov

Dmitrii Nikitin

Ivan Tatarinov Kamaz + 4.21 3 Siarhei Viazovich

Pavel Haranin

Anton Zaparoshchanka Maz + 12.32 4 Dmitry Sotnikov

Rusland Akhmadeev

Ilgiz Akhmetzianov Kamaz + 14.46 5 Janus van Kasteren

Darek Rodewald

Marcel Snijders Iveco + 15.37

Algemeen klassement Dakar - trucks