Sainz breidt voorsprong verder uit, Peterhansel pakt tweede etappezege

Carlos Sainz gaat bij de auto's met een mooie voorsprong aan de tweede helft van Dakar beginnen, nadat hij in de zesde etappe de tweede tijd reed. Mini-teamgenoot Stephane Peterhansel won de etappe.

De klassementsproef van de zesde etappe tussen Ha'il en Riyadh telde 477 kilometer en het was Peterhansel die vanaf het begin de regie in handen nam. Bij alle tijdmetingen reed de Fransman de snelste tijd en zijn tijd van 4 uur, 27 minuten en 17 seconden was ruim voldoende voor zijn tweede etappezege van deze rally. Uiteindelijk had Peterhansel een marge van iets meer dan anderhalve minuut op Sainz.

De Spanjaard verstevigde daarmee wel zijn leidende positie in het algemeen klassement, omdat concurrent Nasser Al-Attiyah op 3 minuten en 22 seconden van Peterhansel de derde tijd reed. Yazeed Al Rajhi reed wederom een sterke etappe op weg naar de vierde positie, terwijl Mathieu Serradori op het laatste moment op wist te schuiven naar de vijfde positie.

Dat ging ten koste van Fernando Alonso. De tweevoudig Formule 1-kampioen lag lange tijd op koers voor een top 5-klassering, maar verloor die in de laatste kilometers van de etappe. Wel bleef hij teamgenoot Bernhard ten Brinke voor. De Toyota-rijder was de beste Nederlander op de zevende plaats. Erik van Loon bereikte als elfde de finish, terwijl Peter van Merksteijn met P19 ook binnen de top 20 eindigde.

Zoals gezegd behoudt Sainz de leiding in het algemeen klassement bij de auto's. De Mini-coureur heeft nu een voorsprong van 7 minuten en 48 seconden op Al-Attiyah, die op zijn beurt weer ruim 8 minuten voorsprong heeft op Peterhansel. De beste Nederlander in het klassement blijft Ten Brinke op de achtste plek. Tim Coronel, 29ste in etappe 6, is de tweede Nederlander op de 23ste positie.

Uitslag zesde etappe Dakar - auto's

Coureur Merk Tijd 1 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 4:27.17 2 Carlos Sainz

Lucas Cruz Mini + 1.35 3 Nasser Al-Attiyah

Matthieu Baumel Toyota + 3.22 4 Yazeed Al Rajhi

Konstantin Zhiltshov Toyota + 6.42 5 Mathieu Serradori

Fabian Lurquin Century + 7.10 7 Bernhard ten Brinke

Tom Colsoul Toyota + 9.37

Algemeen klassement Dakar - auto's