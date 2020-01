Brabec wint etappe 6 bij motoren en ziet concurrenten terugvallen met pech

Ricky Brabec heeft een flinke tik uitgedeeld in de zesde etappe van Dakar. De Amerikaan won bij de motoren zijn tweede etappe van de rally en breidde zijn voorsprong fors uit.

Brabec begon als leider aan de zesde etappe van Dakar, die over 477 kilometer van Ha'il naar Riyadh ging. De Honda-rijder had een voorsprong van negen minuten op nummer 2 Toby Price en ruim 11 minuten op nummer 3 Kevin Benavides. De hele etappe was Brabec aan het front te vinden en uiteindelijk pakte hij na 4 uur, 36 minuten en 28 seconden de zege in de etappe.

De nummer 2 van de dag, Joan Barreda Bort, gaf anderhalve minuut toe op zijn teamgenoot van Honda. De derde positie in de rangschikking was voor Matthias Walkner, die daarmee de beste KTM-rijder was. Pablo Quintanilla deed goede zaken met zijn vierde plaats in de etappe, terwijl Luciano Benavides de top 5 afrondde.

De grote concurrenten van Brabec, Price en Benavides, kenden problemen tijdens de zesde etappe. KTM-rijder Price verloor in de laatste vijftig kilometer ruim zestien minuten op de dagwinnaar, terwijl Benavides met een kapotte motor strandde op 44 kilometer van de finish. De Argentijn wacht momenteel op iemand die hem naar de finish wil slepen en kan daardoor een goed klassement vergeten.

Brabec comfortabel aan de leiding in klassement

In het algemeen klassement gaat Brabec na zijn tweede etappezege van deze Dakar riant aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van bijna 21 minuten op nieuwe nummer 2 Quintanilla, die profiteerde van de problemen van Price en Benavides. Price zakte terug naar de derde positie in de tussenstand, maar hij geeft al wel ruim 25 minuten toe op de Amerikaanse leider.

Paul Spierings kende intussen zijn tot nu toe beste dag in de Dakar van 2020. De Nederlander bereikte de finish met de 22ste tijd, op 27 minuten van winnaar Brabec. In het algemeen klassement schuift Spierings vooralsnog op naar de 25ste positie. Zijn achterstand na zes etappes bedraagt bijna 3 uur en 40 minuten.

Uitslag zesde etappe Dakar - motoren

Rijder Merk Tijd 1 Ricky Brabec Honda 4:36.28 2 Joan Barreda Bort Honda + 1.34 3 Matthias Walkner KTM + 2.45 4 Pablo Quintanilla Husqvarna + 4.55 5 Luciano Benavides KTM + 5.02 22 Paul Spierings Husqvarna + 27.07

Algemeen klassement Dakar - motoren