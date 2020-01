Kamaz behoudt regie: Sotnikov wint vijfde etappe, Karginov blijft leider

Voor het eerst in 2020 heeft Dmitry Sotnikov een etappe gewonnen in de Dakar voor de trucks. De coureur van Kamaz was teamgenoten Anton Shibalov en Andrey Karginov te snel af.

De 353 kilometer tellende proef tussen Al-'Ula en Ha'il bleek een kolfje naar de hand van Kamaz te zijn. Het Russische blok nam vanaf het begin van de etappe de leiding. In eerste instantie was Shibalov nog de snelste man, maar na 250 kilometer nam Sotnikov de regie over. Aan de finish van de etappe had de Rus een voorsprong van drie minuten op land- en teamgenoot Shibalov.

Ook de nummer 3 van de daguitslag was een Rus van Kamaz. Op 3 minuten en 16 seconden van Shibalov reed klassementsleider Karginov de derde tijd van de dag. Het verschil met de eerste truck van de concurrentie was groot. Siarhei Viazovich, de nummer 2 van het algemeen klassement, verloor ruim een kwartier en werd daarmee vierde in de etappe, terwijl Ales Loprais op 23 minuten vijfde werd.

In het algemeen klassement blijft Karginov de leiding houden. De Rus heeft een voorsprong van bijna een kwartier op Shibalov, die ten koste van Viazovich naar de tweede positie is geklommen. Viazovich is ook de laatste man binnen een half uur van Karginov: nummer 4 Loprais volgt op bijna anderhalf uur, Martin Macik staat op 1 uur en 38 minuten.

De beste Nederlander tijdens de vijfde etappe was Martin van den Brink. Hij stuurde zijn Renault naar de zesde positie in de dagrangschikking op 34 minuten van winnaar Sotnikov. Ook Janus van Kasteren eindigde binnen de top 10 met de negende plaats. Van Kasteren is in het algemeen klassement de beste Nederlander: hij staat zesde op 2 uur van Karginov.

Uitslag vijfde etappe Dakar - trucks

Coureur Merk Tijd 1 Dmitry Sotknikov

Ruslan Akhmadeev

Ilgiz Akhmetzianov Kamaz 4:12.04 2 Anton Shibalov

Dmitrii Nikitin

Ivan Tatarinov Kamaz + 3.06 3 Andrey Karginov

Andrey Mokeev

Igor Leonov Kamaz + 3.15 4 Siarhei Viazovich

Pavel Haranin

Anton Zaparoshchenko Maz + 16.30 5 Ales Loprais

Petr Pokora

Khalid Alkendi Praga + 23.38 6 Martin van den Brink

Wouter de Graaf

Mitchel van den Brink Renault + 34.21

Algemeen klassement Dakar - trucks