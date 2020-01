Sainz breidt voorsprong in klassement bij auto's uit met tweede etappezege

Carlos Sainz heeft goede zaken gedaan in de vijfde etappe van Dakar bij de auto's. Met zijn tweede etappezege vergrootte hij zijn voorsprong in het algemeen klassement op Nasser Al-Attiyah, die de etappe als tweede afsloot.

De vijfde etappe tussen Al-'Ula en Ha'il kende een klassementsproef van 353 kilometer. Sainz begon de etappe relatief rustig, maar in de tweede helft van de etappe voerde hij het tempo op. Uiteindelijk was de Spanjaar bijna drie minuten sneller dan Al-Attiyah. De Qatarees kende juist een sterk middelste deel van de etappe, maar wist zijn daarin opgebouwde voorsprong niet vast te houden.

De derde positie in de etappe was uiteindelijk voor recordwinnaar Peterhansel, die al wel zes minuten toe moest geven op Mini-teamgenoot Sainz. De snelste openingsfase van de etappe was voor Yazeed Al Rajhi, die een thuiswedstrijd rijdt tijdens Dakar. Ook hij kon de snelheid uit de openingsfase niet goed vasthouden, want uiteindelijk zakte hij terug naar de vierde positie. Wel bleef hij directe concurrent Orlando Terranova voor.

In de top 5 van het algemeen klassement veranderde niets, mede doordat de eerste vijf mannen uit het klassement ook in slagvolgorde in de top 5 van de etappe eindigde. Sainz breidde zijn voorsprong op Al-Attiyah uit naar bijna 6 minuten, terwijl Peterhansel al bijna 18 minuten toegeeft op zijn teamgenoot. Al Rajhi blijft vierde op ruim een halfuur, op 26 seconden gevolgd door Terranova.

Ten Brinke op P12 beste Nederlander

De beste Nederlander in de daguitslag is ook in etappe 5 weer Bernhard ten Brinke. Samen met navigator Tom Colsoul verloor de fabriekscoureur van Toyota 20 minuten op Sainz. Daarmee werd Ten Brinke twaalfde, terwijl hij in het klassement op een uur achterstand achtste blijft. Peter van Merksteijn werd 22ste, Tim Coronel 31ste. Erik van Loon is nog bezig met de etappe, nadat hij ditmaal getroffen werd door pech.

Fernando Alonso kende intussen ook een redelijk goede etappe. De tweevoudig Formule 1-kampioen noteerde vandaag de zevende tijd op 12 minuten van landgenoot Sainz. In het algemeen klassement klimt hij door die klassering naar de achttiende positie, maar zijn achterstand bedraagt inmiddels al wel meer dan drie uur.

Uitslag vijfde etappe Dakar - auto's

Coureur Merk Tijd 1 Carlos Sainz

Lucas Cruz Mini 3:52.01 2 Nasser Al-Attiyah

Matthieu Baumel Toyota + 2.56 3 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini + 6.11 4 Yazeed Al-Rajhi

Konstantin Zhiltshov Toyota + 8.29 5 Orlando Terranova

Bernardo Graue Mini + 8.52 12 Bernhard ten Brinke

Tom Colsoul Toyota + 20.14

Algemeen klassement Dakar - auto's