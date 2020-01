Price pakt tweede etappezege van 2020 bij motoren, Sunderland valt uit

De vijfde etappe van Dakar bij de motoren is gewonnen door Toby Price. De rijder van KTM was in de etappe van Al-'Ula naar Ha'il ruim een minuut sneller dan Pablo Quintanilla. Ricky Brabec blijft de leider in het klassement.

De vijfde etappe van de loodzware woestijnrally telde 353 wedstrijdkilometers en de hele etappe lang zat Price er goed bij. De Australiër moest bij de eerste tijdmeting teamgenoot Matthias Walkner nog voor zich dulden, maar in het vervolg van de etappe stond er geen maat op hem. Quintanilla kwam in de tweede helft van de etappe nog wel sterk terug, maar de Chileen strandde op een minuut van de winnaar.

Op tweeënhalve minuut van Price reed Andrew Short verrassend de derde tijd. In de eerste etappe boekte de Amerikaanse teamgenoot van Quintanilla, die beiden uitkomen voor Husqvarna, zijn beste resultaat met een negende tijd. Hij bleef landgenoot Brabec knap voor. Op drie minuten eindigde de Honda-rijder op de vierde positie, maar daarmee behield hij wel de leiding in het klassement.

Daarbij werd hij geholpen door de minder goede etappe die Kevin Benavides en Juan Ignacio Cornejo Florimo draaiden. Benavides werd op 12 minuten negende, terwijl Cornejo Florimo 14 minuten verloor op Price. Beiden moesten in het klassement een plek afstaan aan Price, die met zijn etappewinst naar de tweede positie in het klassement klom. Zijn achterstand op Brabec is nog altijd iets meer dan negen minuten.

Favoriet Sunderland valt en moet opgeven

Dakar raakte ook een van de favorieten voor de eindzege kwijt tijdens de vijfde etappe. Sam Sunderland, de nummer 6 van het klassement en de winnaar van 2019, werd voor de vijfde keer in zeven deelnames tot opgave gedwongen na een harde valpartij. De Brit heeft zijn rug en linkerschouder geblesseerd bij de val.

Sunderland is niet de enige die de rally moet verlaten na een harde valpartij. Dat geldt ook voor Nederlander Guillaume Martens. Hij liep bij zijn valpartij blessures aan het hoofd, zijn achterwerk en heup op. Het is de derde keer in vier edities dat hij de finish niet zal halen. De finish van etappe 5 werd wel gehaald door Paul Spierings. Hij werd op de 33ste plaats de beste Nederlander van de dag en staat in het klassement nu 30ste.

Uitslag vijfde etappe Dakar - motoren

Rijder Merk Tijd 1 Toby Price KTM 3:57.33 2 Pablo Quintanilla Husqvarna + 1.12 3 Andrew Short Husqvarna + 2.31 4 Ricky Brabec Honda + 3.03 5 Matthias Walkner KTM + 6.54 33 Paul Spierings Husqvarna + 41.40

Algemeen klassement Dakar - motoren