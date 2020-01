Van Kasteren en Huzink zetten twee Nederlandse trucks in top 5 in etappe 4

De vierde etappe van Dakar bij de vrachtwagens is een sterke rit geworden voor de Nederlandse deelnemers. Achter winnaar Anton Shibalov eindigden Janus van Kasteren en Gert Huzink in de top 5.

Vooralsnog lukte het de Nederlanders niet om een geweldige indruk te maken in het vrachtwagenklassement, maar mogelijk is in de vierde etappe het kantelpunt bereikt. Van Kasteren red in zijn Iveco van Team De Rooy de vierde tijd op 13 minuten en 2 seconden van winnaar Shibalov. Huzink deed niet veel onder voor zijn landgenoot en reed op exact 14 minuten de vijfde tijd.

Het was echter Kamaz dat de regie duidelijk in handen nam tijdens de vierde klassementsproef, die over 453 kilometer van Neom naar Al-Ula ging. Shibaov had 4 uur, 15 minuten en 43 seconden nodig voor de etappe, waarmee hij bijna drie minuten sneller was dan Andrey Karginov. Op de derde plaats eindigde met Dmitry Sotnikov ook een Kamaz.

Met zijn tweede plaats in de etappe neemt Karginov wél de leiding in het klassement over. Hij verdrijft Siarhei Viazovich van de koppositie. De Wit-Rus eindigde de vierde etappe op de zesde positie, maar verloor ruim twaalf minuten op de nieuwe leider. Shibalov is in het algemeen klassement de nummer 3, terwijl Van Kasteren en Pascal de Baar op de plaatsen 7 en 8 de enige Nederlanders in de top 10 van het klassement zijn.

Uitslag vierde etappe Dakar - trucks

Coureur Merk Tijd 1 Anton Shibalov

Dmitrii Nikitin

Ivan Tatarinov Kamaz 4:15.43 2 Andrey Karginov

Andrey Mokeev

Igor Leonov Kamaz + 2.41 3 Dmitry Sotnikov

Rusland Akhmadeev

Ilgiz Akhmetzianov Kamaz + 9.05 4 Janus van Kasteren

Darek Rodewald

Marcel Snijders Iveco + 13.02 5 Gert Huzink

Rob Buursen

Martin Roesink Renault + 14.00

Algemeen klassement Dakar - trucks