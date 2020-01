Van Loon over de kop in vierde etappe, Ten Brinke zevende en Peterhansel wint

Erik van Loon zal zich ongetwijfeld iets anders voorgesteld hebben bij de vierde etappe van Dakar. De Nederlander ging al vroeg in de etappe, die gewonnen werd door Stephane Peterhansel, over de kop.

Van Loon begon als de nummer 12 van het algemeen klassement aan de proef, maar het werd uiteindelijk absoluut niet zijn dag. Na 32 kilometer sloeg hij met zijn Toyota over de kop. Van Loon is inmiddels weer onderweg, maar heeft wel zo'n drie uur achterstand opgelopen.

De dag verliep een stuk prettiger voor Stephane Peterhansel. De dertienvoudig Dakar-winnaar (zes keer op de motor, zeven keer in de auto) raffelde de 453 kilometer tellende proef af in 4 uur, 4 minuten en 34 seconden. Daarmee was de Fransman van Mini bijna tweeënhalve minuut sneller dan de Toyota van titelverdediger Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz kwam namens Mini met de derde tijd aan de finish op ruim zeven minuten van Peterhansel.

Achter Yazeed Al Rajhi (Toyota), Mathieu Serradori (Century) en Giniel de Villiers (Toyota) reed Bernhard ten Brinke de zevende tijd tijdens de vierde etappe. Daarmee was hij wederom de beste Nederlander. Daarachter ronden Jakub Przygonski (Mini), Wei Han (2WD) en Orlando Terranova (Mini) de top 10 af. Fernando Alonso kon zijn sterke derde etappe geen passend vervolg geven en werd op 26 minuten dertiende.

Ondanks zijn derde plaats in etappe 4 behoudt Sainz de leiding in het algemeen klassement. Al-Attiyah en Peterhansel, de nummers 2 en 3 in het klassement, komen echter wel dichterbij. Ten Brinke is in het algemeen klassement ook nog altijd de beste Nederlander: op bijna drie kwartier van Sainz staat hij nog steeds op de achtste positie.

Uitslag vierde etappe Dakar - auto's

Coureur Merk Tijd 1 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 4:04.37 2 Nasser Al-Attiyah

Mathieu Baumel Toyota + 2.26 3 Carlos Sainz

Lucas Cruz Mini + 7.18 4 Yazeed Al Rajhi

Konstantin Zhiltsov Toyota + 11.30 5 Mathieu Serradori

Fabian Lurquin Century + 13.17 7 Bernhard ten Brinke

Tom Colsoul Toyota + 18.35

Algemeen klassement Dakar - auto's