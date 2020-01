UPDATE: Sunderland verliest etappezege door tijdstraf, Spierings voorlopig op P34

De vierde etappe van de Dakar Rally voor motoren is gewonnen door Sam Sunderland. Na 453 kilometer was het verschil met nummer 2 Jose Ignacio Cornejo Florimo slechts 11 seconden. Ricky Brabec behoudt de leiding in het algemeen klassement.

Sunderland leidde het klassement na de tweede etappe, maar viel na een slechte derde proef terug naar de negende plaats in het klassement. De winnaar van 2017 revancheerde zich echter tijdens etappe 4. De proef van ruim 450 werd in 4 uur, 24 minuten en 40 seconden afgewerkt door de Brit van KTM, waarmee hij slechts een luttele elf seconden sneller was dan Cornejo Florimo.

De Honda-rijder bleef daarmee merkgenoot Kevin Benavides voor. De Argentijn had een achterstand van slechts 46 seconden op de winnaar van de dag. Ross Branch, de verrassende winnaar van de tweede etappe, ging dinsdag hard onderuit, maar ook hij herstelde zich tijdens de vierde rit. De Botswaan gaf ruim een minuut toe op Sunderland.

De verrassende nummer 5 en 6 van de vierde etappe waren Paulo Gonçalves en Franco Caimi. Zij bleven de leider in het algemeen klassement, Ricky Brabec, nipt voor. De Amerikaan bezette in de daguitslag de zevende positie op 2 minuten en 59 seconden van Sunderland. Toby Price, Johnny Aubert en Skyler Howes rondden de top 10 af. Paul Spierings is vooralsnog de enige Nederlander aan de finish: hij gaf op P34 bijna drie kwartier toe op de winnaar.

In het algemeen klassement klimt Sunderland door zijn etappezege de top 5 binnen. De KTM-rijder moet echter merkgenoot Toby Price voor zich dulden, terwijl aan het front nog altijd een trio Honda-mannen staat. Brabec behield de leiding, maar zag Benavides tot op 2 minuten en 30 seconden naderen. Cornejo Florimo completeert op ruim acht minuten de top 3. Spierings is op de 31ste plaats de beste Nederlander.

UPDATE: Na afloop van de etappe heeft oorspronkelijke winnaar Sunderland een tijdstraf van vijf minuten gekregen voor een snelheidsovertreding. Cornejo Florimo pakt daardoor zijn eerste ritzege ooit in Dakar. Sunderland valt door de straf terug naar de achtste positie in het dagklassement.

Uitslag vierde etappe Dakar - motoren

Rijder Merk Tijd 1 José Ignacio Cornejo Florimo Honda 4:24.51 2 Kevin Benavides Honda + 0.35 3 Ross Branch KTM + 0.55 4 Paulo Gonçalves Hero + 2.11 5 Ricky Brabec Honda + 2.48 34 Paul Spierings Husqvarna + 44.24

Algemeen klassement Dakar - motoren