De Groot verrassend vierde in derde etappe trucks, Karginov wint

Met Andrey Karginov kende de derde etappe van Dakar bij de vrachtwagens geen heel verrassende winnaar. De nummer 4 van de daguitslag was dat wel: de Nederlander Richard de Groot.

Kamaz is al jarenlang een van de grootmachten bij de vrachtwagens in Dakar en dat is in 2020 niet anders. De derde etappe, met Neom als start- en finishplaats, was wederom een prooi voor een van de Russische trucks. Deze keer was het Karginov die de snelste was. De Rus had 3 uur, 59 minuten en 15 seconden nodig voor de proef van 427 kilometer en dat was bijna vijf minuten minder dan nummer 2 Siarhei Viazovich.

Anton Shibalov zorgde ervoor dat er wel een Kamaz op de derde positie eindigde, maar hij gaf wel ruim 11 minuten toe op merkgenoot Karginov. Daarachter volgde de eerste Renault en die werd bestuurd door de verrassend sterke De Groot. Hij gaf een kwartier toe op Karginov en pakte daarmee de vierde plaats in de daguitslag, nadat hij in de eerste twee etappes 16de en 19de werd.

Ales Loprais volgde op P5, voor Aleksandr Vasilevski en Martin Macik. Janus van Kasteren werd achtste en was daarmee de tweede Nederlander, gevolgd door de Kamaz van Eduard Nikolaev en de Renault van Pascal de Baar, die daarmee de top 10 afsluit.

Viazovich behoudt leiding, Van Kasteren beste Nederlander

Hoewel hij Karginov in de etappe voor zich moest dulden, behield Viazovich de leiding in het algemeen klassement. Het verschil tussen de Wit-Rus en de Rus bedraagt nog slechts 2 minuten en 18 seconden. Shibalov bezet ook in de tussenstand de derde positie, maar hij geeft al twintig minuten toe op Viazovich. De beste Nederlander in het klassement is Van Kasteren, die op 1 uur en 10 minuten achterstand op P7 staat.

Uitslag derde etappe Dakar - trucks

Coureur Merk Tijd 1 Andrey Karginov

Andrey Mokeev

Igor Leonov Kamaz 3:59.15 2 Siarhei Viazovich

Pavel Haranin

Anton Zaparoshchanka MAZ + 4.54 3 Anton Shibalov

Dmitrii Nikitin

Ivan Tatarinov Kamaz + 11.13 4 Richard de Groot

Ralph van den Elshout

Jan Hulsebosch Renault + 15.25 5 Ales Loprais

Petr Pokora

Khalid Alkendi Praga + 24.59

Algemeen klassement Dakar - trucks