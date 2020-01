Viazovich nieuwe leider trucks na zege in tweede etappe, De Baar achtste

Siarhei Viazovich heeft de tweede etappe van de Dakar Rally voor de trucks op zijn naam geschreven. De Wit-Rus was tijdens de proef over 367 kilometer een kleine twee minuten sneller dan Dmitry Sotnikov en is ook de nieuwe leider in de rally.

Kamaz geldt al jaren als de grote favoriet in Dakar en ook in 2019 stelt het Russische blok niet teleur. Toch heeft de Russische fabrikant niet de leiding in het klassement in handen na twee etappes. Die eer valt in handen van Viazovich, die 3 uur, 47 minuten en 44 seconden nodig had voor de tweede etappe. Dat was voldoende voor de winst én de leiding in het klassement, nadat hij in de eerste etappe tweede werd.

Sotnikov gaf uiteindelijk 1 minuut en 46 seconden toe op Viazovich en legde daarmee beslag op de tweede plaats, gevolgd door land- en merkgenoot Andrey Karginov. Hij gaf iets meer dan twee minuten toe op Viazovich. Deze drie mannen bezetten in dezelfde volgorde ook de eerste drie posities in het algemeen klassement. Allen gingen ze voorbij aan Anton Shibalov.

Shibalov won de eerste etappe, maar kwam vandaag op een kwartier achterstand binnen op de zesde positie. Hij moest de Tsjech Martin Macik en teamgenoot Eduard Nikolaev voor zich dulden en in het klassement leverde hij drie plaatsen in. Op de vijfde plaats in het algemeen klassement bezet Macik de vijfde positie, gevolgd door Nikolaev.

De eerste Nederlanders zijn terug te vinden in de tweede helft van de top 10. In het dagklassement was er een achtste positie voor Pascal de Baar, die met zijn Renault-truck merkgenoot Martin van den Brink (negende) voor wist te blijven. In het algemeen klassement is Janus van Kasteren, die in de eerste etappe nog derde werd, de best geklasseerde Nederlander op P8. De Baar volgt daar op P10.

Uitslag tweede etappe Dakar - trucks

Coureur Merk Tijd 1 Siarhei Viazovich

Pavel Haranin

Anton Zaparoshchanka MAZ 3:47.44 2 Dmitry Sotnikov

Ruslan Akhmadeev

Ilgiz Akhmetzianov Kamaz + 1.46 3 Andrey Karginov

Andrey Mokeev

Igor Leonov Kamaz + 2.07 4 Martin Macik

Frantisek Tomasek

David Svanda Iveco + 10.47 5 Eduard Nikolaev

Evgenii Iakovlev

Vladimir Rybakov Kamaz + 10.52 8 Pascal de Baar

Jan van der Vaet

Stefan Slootjes Renault + 27.12

Algemeen klassement Dakar - trucks