Branch pakt eerste etappezege bij motoren tijdens tweede etappe Dakar

De tweede etappe van de Dakar Rally bij de motoren is gewonnen door Ross Branch. De rijder uit Botswana was ruim een minuut sneller dan Sam Sunderland pakte daarmee zijn eerste etappezege ooit in de loodzware rally.

De etappe tussen Al Wajh en Neom telde een klassementsproef van 367 kilometer en Branch legde die proef in de kortste tijd af. In totaal had de rijder van KTM 3 uur, 39 minuten en 10 seconden nodig. Daarmee was hij anderhalve minuut sneller dan KTM-fabriekscoureur Sunderland, die de rally in 2017 wist te winnen. De derde plaats was voor Pablo Quintanilla, die bijna tweeënhalve minuut meer nodig had dan Branch.

Op posities 4 en 5 volgden de Argentijnse broers Kevin en Luciano Benavides, beiden met ruim drieënhalve minuut achterstand op Branch. Joan Barreda Bort reed de zesde tijd, voor Jose Ignacio Cornejo Florimo, Matthias Walkner, Xavier de Soultrait en Andrew Short op de tiende positie.

Branch klimt naar 6de positie, Spierings beste Nederlander

Branch debuteerde vorig jaar in Dakar met het Nederlandse BAS Dakar Team, het team waarvoor hij ook dit jaar uitkomt. Tijdens zijn debuut werd de man uit Botswana knap dertiende in het klassement. In de eerste etappe reed hij nog de veertiende tijd, maar in de tweede etappe stond er geen maat op Branch. Met zijn snelste tijd klom hij naar de zesde plek in het algemeen klassement.

Zijn achterstand op nieuwe leider Sunderland bedraagt vier minuten en 19 seconden. Op ruim een minuut van de Britse leider staat Quintanilla op de tweede plaats, voor Kevin Benavides, Walkner en Ricky Brabec. Toby Price, de titelverdediger en winnaar van de eerste etappe, kwam niet verder dan de vijftiende tijd en zakte in het algemeen klassement terug naar de negende positie.

Nog niet alle deelnemers zijn binnen, maar de eerste Nederlander heeft het einde van de proef al wel weten te bereiken. Paul Spierings gaf 32 minuten en 21 seconden toe op winnaar Branch. De Husqvarna-rijder moet in het algemeen klassement genoegen nemen met de 35ste positie, op bijna 1 uur en 25 minuten van Sunderland. De overige Nederlanders, onder wie Edwin Straver en Mirjam Pol, zijn nog bezig met hun tweede etappe.

Uitslag tweede etappe Dakar - motoren

Rijder Merk Tijd 1 Ross Branch KTM 3:39.10 2 Sam Sunderland KTM + 1.24 3 Pablo Quintanilla Husqvarna + 2.21 4 Kevin Benavides Honda + 3.40 5 Luciano Benavides KTM + 3.44 30 Paul Spierings Husqvarna + 32.21

Algemeen klassement Dakar - motoren