Laat ik met het begin beginnen: vandaag schrijf ik over Liam Lawson, maar, omdat ik uit ervaring weet hoe irritant het kan zijn om er pas láter achter te komen dat je een bepaalde naam continu verkeerd hebt geïnterpreteerd, val ik met de deur in huis. Liam Lawson heet namelijk niet Lie-jem, zoals wij zijn naam al jaren collectief verkrachten, maar Laai-em.

Goed. Laai-em Lawson, dus. Die Laai-em heeft bijzonder goede zaken gedaan. Hij won afgelopen weekend zijn allereerste Super Formula-wedstrijd. Geen big deal? Verkijk je niet op de Super Formula. Die auto’s zijn nog een stapje sneller dan Formule 2 – qua rondetijd zijn het die Japanse dartpijlen die het dichtste in de buurt van de Formule 1 komen. Red Bull heeft haar nummer één toptalent volkomen bewust oostwaarts gestuurd.

En Lawson maakt het waar. Ter illustratie: in de vijftigjarige geschiedenis van de Super Formula is het slechts één keer eerder voorgekomen dat een debutant zijn eerste race won. Lawson doet wat Michael Schumacher niet lukte. Westerse coureurs hebben normaliter tijd nodig om te wennen aan Japan. Dat is geen ramp: Japan ís ook anders. Andere cultuur, andere auto, andere denkwijze.

Sinds men iets met Gasly aan moest en de link met Honda bestond, is Super Formula Red Bulls ultieme lakmoesproef geworden. Echte talenten worden van de jongetjes die zich niet kunnen aanpassen gescheiden. Ticktum verzoop, O’Ward kon het niet bolwerken, maar Lawson kan niet meer stuk. Om het nog mooier te maken: Lawson reed pas op de dag van zijn overwinning zijn eerste meters op het desbetreffende circuit.

Lawsons victorie is slecht nieuws voor Nyck de Vries. We kunnen er eerlijk over zijn: Nycks seizoenstart is niet je-van-het. Nyck valt niets te verwijten, die AlphaTauri is een hok en aan de ontwikkeling heeft hij zilt kunnen bijdragen, maar nulscores vallen klassementstechnisch nooit lekker.

Waarom Nyck Formule 1 rijdt, en Lawson niet? Simpel. Het plan-Lawson-naar-Japan lag al een tijdje klaar. Die F2-titel was rap uit zicht en zijn ontwikkeling nog niet helemaal voltooid. Lawson moest per se naar het oosten voor die bovengenoemde lakmoesproef. Dat is de manier hoe Red Bull hem test – Laai-em wordt continu voor de leeuwen gegooid (DTM, remember) maar hij slaagt continu.

Ik heb er in deze rubriek al vaker voor gewaarschuwd en zeg het nog eens: Nycks avontuur in de F1 kan korter duren dan gehoopt. Begrijp me daarin vooral niet verkeerd. Ik gun die jongen de wereld en vind het prachtig dat hij in de koningsklasse mag acteren. Echter, iedereen weet wat voor politiek wespennest Red Bull kan en zál zijn.

Lawson doet alles wat hij moet doen en AlphaTauri draait niet. De ervaring leert dat coureurs van het opleidingsteam – zeker de buitenstaanders (Bourdais, Hartley) – verdwijnen als er geen aansprekende resultaten zijn. Laai-em heeft afgelopen weekend tien stappen in één beweging gezet. Ik baal ervan als het ten koste van Nyck gaat, maar kijk niet vreemd op als Lawson nog dít jaar in de Formule 1 rijdt.

Door René Oudman