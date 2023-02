Dat Nyck de Vries nu Formule 1-coureur is, mag eigenlijk geen wonder heten. Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend en de politiek zat eindelijk eens mee. Des te opmerkelijker dat zijn teamgenoot nog altijd in de koningsklasse bivakkeert. Wat heeft Yuki Tsunoda precies bereikt?

Soms kijk je naar situaties en vraag je je af hoe iets of iemand daarin is terechtgekomen. Dat heb ik bij Tsunoda. Geinig hoor, zo’n kleine, raaskallende Japanner, maar hoezo is hij nog steeds Formule 1-coureur? Yuki rijdt bij AlphaTauri omdat Red Bull in 2019-20 juniorrijdersnood kende. Niemand had genoeg superlicentiepunten, rijders waren in verkeerde series geparkeerd en Dr. Marko toonde zich Koning Ongeduld.

Dan Ticktum had allang Formule 1-coureur kunnen zijn – hij was nog van meerwaarde geweest, ook –, Pato O’Ward gaat in een ander universum zijn tweede seizoen bij Red Bull Racing tegemoet en ook Jüri Vips heeft, voor zijn publiekelijke vierendeling, ongenadig veel pech gehad. Yuki was niets dan een stok achter de deur, de coureur voor het geval alles in de soep liep. Red Bull hanteerde de gebruikelijke strategie voor een Plan-B-rijder: in de Formule 3 ging Yuki’s karretje tegen het einde van het seizoen pardoes een stuk harder, iets wat in de F2 werd herhaald.

In de Formule 1 hebben we twee jaar lang kromgelegen om Yuki, oftewel Joekie de Roekie, zoals het uitzendteam annex cabaretduo hem toentertijd herhaaldelijk noemde. Iets fout doen kon-ie niet: hij was klein, hij was grappig, hij had een – voor een Japanner – extreem grote bek en was bovendien nieuw in de Formule 1. Eén keer werd hij vierde, maar dat hebben we allemaal gemist – iets met een titelontknoping.

Ik geef toe: ik kan Yuki niet bijbenen in een racewagen. Vijfennegentig procent van ons zal in duel met hem stofhappen. Evenals zijn negentien F1-concurrenten kan Yuki een heel behoorlijk potje sturen. In Japan werd hij kampioen van de Formule 4. In Europa heeft hij een positief schadevrij-crashratio. Het is geen Nikita Mazepin, of een Nicholas Latifi.

Maar ook Yuki is te licht voor de Formule 1. Zijn komst voorspelde dat al – hij is het lijdend voorwerp van een gezamenlijk project. Toen Honda de handen ineensloeg met Red Bull werd er bedongen dat er te zijner tijd een Japanse coureur zou aanschuiven bij het zusterteam. Naoki Yamamoto was de logische optie, maar de Super Formula-koning had heimwee en bleef thuis. Tomoki Nojiri spreekt geen woord over de grens en dus werd er naar de jonkies gekeken – Teppei Natori en Yuki Tsunoda. Aangezien ook Natori wereldvreemd is, moest Yuki het maar doen. Die werd vervolgens in alle haast gebracht.

Soms vraag ik me af of Yuki überhaupt wel Formule 1-coureur wil zijn. Of vindt hij het allemaal wel prima? Yuki is grappig en recalcitrant, maar die karakteristieken winnen geen races. Met Nyck de Vries naast zich en een scheepslading Red Bull-talenten op het vinkentouw verwacht ik dat Yuki zijn zitje verliest voor-ie sayonara kan zeggen.

Door René Oudman