Wat de een als een makje ziet, kan de ander beroerd lastig vinden. Max Verstappen slofte op zijn dooie akkertje naar de F1-zege, terwijl de 62-jarige Philippe Cimadomo tweeduizend kilometer verderop vriendelijk doch dringend werd verzocht alsjeblieft niet mee te racen tijdens de 24 uur van Le Mans. Cimadomo, een hobbycoureur, reed simpelweg teveel brokken.

Het niveauverschil in de topklassen van autosport neemt onzuivere vormen aan. Grof genomen doet de ene helft het op cruise control, terwijl de andere helft met hangen en wurgen racemonsters uit omheiningen tracht te houden. Goed, op Le Mans is er een amateurklasse en dus kan Cimadomo bogen op een uitzondering, maar zo’n bronzen licentie is tegenwoordig op de rommelmarkt verkrijgbaar.

Rijvaardigheidslevels hebben een stevige duw nodig. Ook in de Formule 1. Het is dramatisch gesteld met de verhoudingen. Enerzijds zetten Lance Stroll en Nicholas Latifi zichzelf wekelijks voor paal, anderzijds slaan types als Verstappen fluks een krantje open en slurpen ze kalmpjes een koffietje verkeerd op en route naar de overwinning.

De oplossing is wedstrijdleider Freitas. U weet wel, de opvolger van Masi, die Formule 1 zo serieus neemt dat-ie afgelopen weekend doodleuk als dirigent op Le Mans optrad. Freitas had tabak aan het kinderlijk vertederende verweer van Cimadomo (‘in een andere raceklasse heb ik nog geen brokken gereden!’), was zijn gehannes beu en besloot ‘m a la minute au maison te sturen.

Stel je nou eens voor dat Freitas ook zo te werk gaat in de Formule 1. Dat Latifi zonder pardon een startverbod krijgt. ‘Moet je eens horen, Nicky, hartstikke leuk dat jij het geld van pappa verbrast, maar wat mij betreft ga jij lekker sneeuwmobileracen in dat Canada van je. Oprecht, je kan er geen fluit van.’ Of dat Mick eindelijk op zijn falie krijgt voor al die miljoenen schade. ‘Je hebt nog geen vingerkootje talent van wat je vader had. Punten kan je bij de finishvlag vinden, niet binnenin een vangrail. En nu heel snel opgesodemieterd!’

Als Freitas dan toch bezig is, mag-ie gelijk met de bezem door de opleidingsklassen. Ik weet niet of u de Formule 2 volgt – indien niet: wees voorbereid op een onnavolgbare theatervoorstelling – maar de verhoudingen staan daar nóg schever. Amaury Cordeel heeft het binnen twaalf races (waarvan hij er tien ook daadwerkelijk startte) voor elkaar gekregen om twaalf strafpunten en dus een weekend schorsing te verzamelen. Wat doet zo’n gast in vredesnaam op een circuit?

Autoracen op niveau hoort een adembenemend spel te zijn, waarbij de coureurs hun fysieke en mentale gesteldheid op het spel zetten. De Formule 1 bleek afgelopen weekend net niets – de beste coureur werd verteld een paar tienden per ronde slomer te rijden en het achterspoilerhulpmiddeltje niet te toucheren, terwijl mindere goden de ene na de andere clownsact opvoerden. Het is een vorm van houtrot die zich in meerdere takken van autosport voordoet. Racen is momenteel niet lastig genoeg – omdat het voor sommigen té lastig is.

René Oudman