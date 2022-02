Sebastian Vettel kan kampioen der kampioenen worden. Nu hoor ik u denken: dat stelden we acht jaar geleden, maar tijden veranderen. In dat geval verwijs ik graag naar de gebeurtenissen van afgelopen weekend, waarbij Vettel bijna kampioen der kampioenen werd.

Bij de Race of Champions, het jaarlijkse weekendje spielerei met racewagens, greep Vettel nipt naast de eindzege. Sébastien Loeb bleek sneller. Geen schande, er werd immers door sneeuw en over ijs gereden; daar heeft Loeb net iets meer ervaring mee.

Kort voor het raceverzetje keek ik naar de olympische vijfduizend meter op de schaats. Na drie achtereenvolgende zeges op die afstand greep Sven Kramer ditmaal naast eremetaal. Berustend accepteerde hij zijn lot. Het deed geen pijn. Vrouw Naomi stelde eerdaags dat Kramers gevolg niet rekende op een medaille, omdat de tand des tijds hem inhaalt. Kramer is maar een jaartje ouder dan Vettel. Toen de Duitse coureur even later op mijn beeldbuis verscheen, kon ik het niet laten hem te vergelijken met de Nederlandse ijsglijder. Nadert Vettel zijn houdbaarheidsdatum?

Het antwoord daarop is een volmondig nee. Sebastian Vettel kan nog altijd kampioen der kampioenen worden. Fysiek is-ie topfit, anders rijd je geen Formule 1. Bovendien heeft Vettel nog altijd honger. Dat bleek zaterdagmiddag andermaal, tijdens de slotrit van de ROC-landenwedstrijd. Vettel nam plaats naast uiteindelijke winnaar Oliver Solberg, puur om diens racelijnen te analyseren. Nieuwsgierig- en leergierigheid zijn nog altijd kernbegrippen. Over strijdlust hoeven we na die 132 inhaalacties van vorig jaar ook niet te twijfelen, dat is een ABC’tje.

Bovendien loopt talent niet zomaar weg, ook niet na een paar mindere jaren. Met iets meer mazzel en een stabielere kont had Vettel in 2017 én 18 het kampioenschap gewonnen, ondanks een teleurstellend trio aan seizoenen daarvoor. Dat die leeftijdskwestie in autosport op drijfzand berust, mag inmiddels duidelijk zijn. Loeb is jandorie bijna 48, Alonso staat na zijn veertigste verjaardag nog op het podium en het is bovendien prima mogelijk om een Formule 1-titel te winnen na je 35ste verjaardag. Kijk naar Hamilton, kijk naar Schumacher.

Al piekerend over Vettel sloot ik de sportzondag af met het boek The Core, het werk van wijlen wonderdokter Aki Hintsa. Zijn effectieve aanpak is haast griezelig simpel, maar daarom juist gruwelijk interessant. ‘Om perfect te presteren moet de atleet zijn doelen dromen, ademen, leven. Weet je wie je bent, wat je wilt en vraag je af of je de situatie onder controle hebt.’ Klinkt als een ABC’tje, maar zie het maar eens te realiseren.

Vrijwel niemand op de paddock is zo down to earth als Vettel, iemand die nog altijd, overal, wil winnen. Het zit ‘m in de controle over zaken, dat zagen we bij Ferrari. Zijn huidige werkgever Aston Martin kent de kaarten en het is aan hen om ze te spelen. Vettel heeft een Red Bullesque werksfeer nodig, met de juiste mensen en een topsportmentaliteit. Dan kan-ie terugkeren aan de top. Talent loopt niet zomaar weg. Is het dan toch een ABC’tje?

René Oudman