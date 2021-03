De cancelcultuur. Horendol word ik ervan. Zodra iets of iemand een verkeerde scheet laat, dreigt cancelling. Wat dat precies inhoudt weet niemand, maar het neigt naar het ‘openbaar zwartmaken van het gespreksonderwerp’.

Vorige week werd Mick Schumacher gecanceld. Dat zat zo: toen hem werd gevraagd wat-ie van Lewis Hamiltons strijd tegen racisme vindt, reageerde hij ietwat overdonderd met ‘geen commentaar’.

Verstandige reactie van een 21-jarige wiens woorden, als zoon van de eeuwige legende, áltijd onder een vergrootglas liggen. Schumi III is naast een slimme jongeman trouwens de vleesgeworden vriendelijkheid. Schuilt geen kwaad in. Maar: ‘geen commentaar’ was volgens velen juist een teken. Mick Schumacher is een racist, eentje die moet worden gecanceld.

Fuck all-houding

Autocoureurs zijn in eerste plaats atleten die hun droom najagen – Formule 1-wereldkampioen worden, het liefst zo vaak mogelijk. Als zij hun faam gebruiken om een beweging in gang te krijgen, zoals Hamilton doet – helemaal prima, lekker zelf weten. Als ze ervoor kiezen dat niet te doen, dan is dat toch ook helemaal prima? Laat ze in hun waarde.

Vlak voor de eerste Grand Prix van vorig seizoen bereikte de cancelverontwaardigdheid een piekmoment. Toen wereldwijd de racismediscussie losbarstte, moest de Formule 1 er ook aan geloven – die duurbetaalde topsporters mochten hun mondje ook weleens roeren. Sommige coureurs waren er niet van gediend – waarom moesten zij zich tegen wil en dank politiek uiten? Kimi Räikkönen was een van de weinigen die een fuck all-houding had, bij enkele jonge coureurs zag je duidelijk twijfel. Moet ik knielen voor het volkslied, zodat ik niet word gecanceld?

Voornamelijk jongeren laten zich meeslepen. Er klinkt een opstandigheid jegens de oudere generaties, gecombineerd met een ‘kijk eens wat ik durf’-mentaliteit door in het cancelen. Overal iets achter zoeken en doen alsof je zeer begaan bent met politieke bewegingen, zonder enige kennis van politieke bewegingen te hebben.

Cancelkwadraat

De gecancelde Schumacher debuteert binnenkort voor Haas. Zijn teamgenoot is de al langer gecancelde Nikita Mazepin. Cancelkwadraat. Toegegeven, Mazepin maakt zichzelf onmogelijk. Maar de cancelcultuur, waarvan de naam doet vermoeden dat er niet meer over een bepaald persoon of ding wordt gesproken, praat juist honderduit over Mazepin. Er werd zelfs een hashtag opgericht!

Bij elke foto die Haas op haar online kanalen deelt, staan socialschreeuwers paraat met die onbenullige hashtag. #WeSayNoToMazepin zegt meer over de gebruikers ervan, dan de coureur in kwestie.

Cancelaars pretenderen uitvinder van het wiel te zijn, maar het gezonde verstand blijkt bijzonder lastig bereikbaar. Met die polariserende hashtag ben je zelf geen haar beter. Is dat de bedoeling van het cancelen, het niveau tot de bodem laten zinken?

Geëscaleerde canceldiscussie

Over cancelen gesproken: afgelopen weekend keek ik naar de Formule E-races in Saudi-Arabië. Als de naam van dat land valt, barst de volledig geëscaleerde canceldiscussie alweer los. ‘Saudi-Arabië is een bananenrepubliek, vrouwen worden er onheus behandeld, democratie is ver te zoeken’ – daarom moet er niet worden geracet.

Vooropgesteld dat ik me kan vinden in het standpunt dat grote sportevenementen geen machtsmiddel van bedenkelijke regimes moeten zijn, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het aanstaande wereldkampioenschap voetbal in Qatar, stoor ik me vreselijk aan de selectieve verontwaardiging.

Saudi-Arabië gaat schijnbaar een stap te ver, maar de Grand Prix in het land dat massaal Oeigoeren uitmoordt staat al zeventien jaar op de rol. De F1 racet sinds 2014 in Rusland, het land dat hetzelfde jaar een passagiersvliegtuig vol Nederlanders de dood injoeg en daarover tot op de dag van vandaag doet alsof de neus bloedt.

Van überdemocratisch naar compleet dictatoriaal

Het gerenommeerde The Economist stelt ieder jaar een democratie-index op – een lijst waarop onafhankelijke landen van überdemocratisch tot compleet dictatoriaal worden gerangschikt. Liefst zes (!) van de 22 GP-organiserende landen scoren ruime onvoldoendes. Maar waar Saudi-Arabië massaal wordt gecanceld, daar hoor ik niemand over Azerbeidzjan, Rusland, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en China.

Credo: schoolpleingedrag, het gezellige, gezamenlijke intrappen op de eenling, is bijzonder makkelijk. Ik hou van een creatievere mening. Natuurlijk is Mazepin een blaag en het regime van Saudi-Arabië achtergesteld, maar het grotere plaatje piept door het polariserende geschreeuw stiekem van tussen. Want uiteindelijk is de FIA verantwoordelijk voor zowel het Mazepindebacle als de kalenderindeling.

Ik zou het fijn vinden als die grote, subjectieve verontwaardiging plaatsmaakt voor het collectief gebruik maken van verstand. Polarisatie ligt overal op de loer, niet alleen in de hoek die volgens jou iets verkeerd doet.

René Oudman

Twitter: @reneoudman