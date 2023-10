McLaren kondigt opvallende samenwerking aan met Juncos Hollinger Racing

Het team van McLaren racet tegenwoordig in veel verschillende klassen. Sinds een aantal jaar zijn ze ook actief in de Amerikaanse IndyCar-klasse. Ze presteren daar niet onaardig, maar ze gaan nu wel een opvallende samenwerking aan met een ander team in deze klasse.

Het team van Arrow McLaren heeft vandaag een strategische samenwerking met het team van Juncos Hollinger Racing aangekondigd. Beide teams zijn actief in de Amerikaanse klasse en ze gaan in eerste instantie samenwerken met de focus op commerciële en strategische doeleinden. Beide teams geven aan dat dit in de toekomst kan gaan uitgroeien tot een veel grotere samenwerking. McLaren en Juncos Hollinger laten echter in het midden wat een volgende stap in de samenwerking zou zijn.