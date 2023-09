VeeKay behaalt 'prachtresultaat' na zwaarbevochten race in Portland

Na een reeks van finishes buiten de top tien, wist Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout dankzij een uitstekende race op de Portland International Raceway als zesde over de streep te komen. De Nederlander wist de harde band volledig in potentie te ontgrendelen, en kon hij na een chaotische openingsronde richting een strakke eindplaats in de top tien rijden.

Met zijn #21 BitNile Chevrolet wist Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout het raceweekend in Portland uitstekend te beginnen. Tijdens de trainingssessies kon de Nederlander met gemak met de kop van het veld meekomen, waardoor een potentiële kans op de zogenoemde Fast Twelve-kwalificatie in het verschiet lag.

Echter kon VeeKay uiteindelijk niet verder dan een dertiende plaats komen, en ondanks dat hij zich niet bij de beste twaalf kon scharen, leken de kansen op een goed resultaat op de Portland International Raceway zeker aanwezig. Na een chaotische openingsronde waarbij VeeKay het hoofd koel hield, wist de coureur van Ed Carpenter Racing zich vanaf de dertiende startplaats naar de tiende positie te bewegen.

Voorafgaand de Portland Grand Prix leek de harde bandencompound hét grote wapen van VeeKay te zijn. Zodoende startte de Nederlandse jongeling op de zachte band, zodat hij later in de race meteen door naar de harde banden kon wisselen. Na inhaalmoves op onder andere Scott McLaughlin, Graham Rahal en Marcus Ericsson kwam VeeKay op de zevende positie terecht, waarbij hij voor het einde van de race ook nog Kyle Kirkwood voor P6 wist te verschalken.

Na afloop van de race kijkt een blije VeeKay terug op de race: "Een toprace. Ik ben echt heel tevreden. Het gehele weekend zat de snelheid er al goed in. Vanaf het moment dat we hier aankwamen, merkten we op dat de harde band ons erg goed lag. Ik baalde ervan dat ik op 0,02 seconden de Fast Twelve-sessie miste tijdens de kwalificatie op zaterdag, maar we wisten dat we een goede raceauto hadden."

"Nadat we de zachte band in de eerste stint hadden gebruikt, waren we daar van af en konden we aanvallen. De auto was echt fantastisch, precies zoals ik 'm wil hebben. Ik ben het team dankbaar dat ze voor deze race de onderste steen boven gekregen hebben en wij zo'n prachtresultaat konden boeken, nota bene in de thuisrace van onze hoofdsponsor BitNile."

"Op dit resultaat kunnen we bouwen. Het geeft een ontzettend goed gevoel om de aanstaande winterpauze mee in te gaan. Gelukkig komt er nog één wedstrijd voor we het jaar besluiten – Laguna Seca ligt mij persoonlijk erg goed, ik won er twee keer in de Indy Lights in 2019, maar het team heeft het er historisch gezien wat lastiger. Hopelijk kunnen we na dit sterke resultaat in Portland direct ook afrekenen met de lastige reeks op Laguna, om het seizoen met hoogtepunten te besluiten", aldus VeeKay.