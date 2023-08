Indy Lights-kampioen Lundqvist krijgt komend weekend alsnog IndyCar-kans

Lange tijd leek het er niet meer van te komen: de razendsnelle Linus Lundqvist, die vorig jaar met overmacht de titel in de Indy Lights-klasse veroverde, wist het financieel maar niet te bolwerken om de laatste stap te zetten en zijn debuut in de IndyCar Series te maken. De 24-jarige Zweed mag bijna een jaar na zijn titelwinst alsnog dat felbegeerde debuut maken in de hoogste klasse van het Amerikaanse openwielracen.

Lundqvist mag namelijk in de bolide met startnummer 60 stappen, de wagen die normaal gesproken wordt bestuurd door enkelvoudig Indianapolis 500-winnaar en voormalig IndyCar-kampioen Simon Pagenaud. De Franse veteraan is nog altijd niet hersteld van zijn zware trainingscrash op het circuit van Mid-Ohio, waardoor werkgever Meyer Shank Racing zich genoodzaakt voelt om voor de stratenrace in down town Nashville andermaal een vervanger aan te stellen.

Tijdens de wedstrijd in Toronto mocht de Brits-Nieuw-Zeelandse coureur Tom Blomqvist het stuur van Pagenaud overnemen, maar de voormalige tegenstander van Max Verstappen en Esteban Ocon in het Europese Formule 3-kampioenschap van 2014 vertoont komend weekend zijn kunsten op het circuit Road America, waar de eerstvolgende wedstrijd om het IMSA-kampioenschap op het programma staat. Blomqvist bestuurt in het IMSA de Acura LMDh-wagen die door Meyer Shank Racing wordt ingezet. Bij de ovalraces mocht Ed Carpenter Racing-verschoppeling Conor Daly in het vrijgekomen zitje van Pagenaud springen, maar de Amerikaanse coureur wordt niet voldoende capabel geacht om op het stratencircuit de roze-zwarte kleuren van Meyer Shank Racing te vertegenwoordigen.

Zodoende mag Lundqvist eindelijk zijn debuut maken in de IndyCar Series. De Zweedse coureur heeft bijzonder goede herinneringen aan het Nashville Street Circuit: hij wist er in de zomer van 2022 immers de Indy Lights-wedstrijd op zijn naam te schrijven. Bij Meyer Shank Racing vormt Lundqvist een rijderskoppel met levende legende Helio Castroneves, van wie wordt gefluisterd dat hij weldra zijn pensioen zal aankondigen.