Wilson mist Indy 500 na hard trainingsongeval

De voorbereidingen op de Indianapolis 500 zijn momenteel in volle gang. Gisteren kwam de coureurs in actie tijdens de gebruikelijke training op de Indianapolis Motor Speedway, maar niet voor iedereen liep dat even goed af. Katherine Legge en Stefan Wilson crashten en voor laatstgenoemde had dat vervelende gevolgen.

De twee coureurs raakten elkaar waarna ze allebei op volle vaart de muur in vlogen. Na de crash was het al snel duidelijk dat Legge in orde was, maar dat Wilson voor verder onderzoek naar het ziekenhuis werd gebracht. De Britse coureur was bij kennis, maar over zijn toestand heerste geruime tijd veel onduidelijkheid. Laat op de dag kwam Wilsons team met meer duidelijkheid.

In een statement legden Dreyer & Reinbold en Cusick Motorsports de situatie uit. De samenwerkende teams laten weten dat Wilson een ruggenwervel heeft gebroken en dat hij daardoor niet kan deelnemen aan de Indy 500 van aankomend weekend. Of Wilson dit weekend zal worden vervangen, is nog niet duidelijk. Wilson had zich dit weekend gekwalificeerd voor de legendarische race en zou voor de vijfde keer deelnemen aan de wedstrijd. Hij is de broer van Justin Wilson, die in 2015 overleed na een noodlottig ongeval tijdens een Indycar-race.