McLaughlin pakt met geniale driestopper zege af van 'teleurgestelde' Grosjean

9% kans was de slagingskans om te winnen met een driestopper op Barber Motorsport Park. Toch flikte Scott McLaughlin het tijdens de Children's of Alabama Indy Grand Prix en troefde - mede dankzij een neutralisatie - Romain Grosjean af om de zege. Teamgenoot en regerend kampioen Will Power werd derde en pakte zijn eerste podium van 2023.

Het was een boeiende start waarbij Grosjean hard moest knokken om de leiding te houden voor O'Ward. Palou profiteert van dit getouwtrek en steekt zijn Chip Ganassi brutaal voorbij aan O'Ward om P2. De kampioen van 2021 probeerde het een ronde later bij Grosjean, maar ving bot.

In ronde 7 van 90 reed VeeKay op P7 en had dus twee posities vanaf de start gewonnen. De Nederlander was op jacht naar een top-vijf-finish of meer. Voor de Ed Carpenter Racing-coureur reden Newgarden, McLaughlin en Dixon, maar kon niet aanhaken.

De eerste pitstop kwam op de naam van tweevoudig kampioen Newgarden na 14 ronden. De Amerikaan sprong over naar een alternatieve strategie, zodat hij vrij baan had om tijd goed te maken. Ook Rossi, die acher VeeKay zat, en de teamgenoten van Newgarden, McLaughlin en Power volgden hetzelfde plan. VeeKay schoof hierdoor op naar P5, maar verloor later weer veel posities door zijn tweestopper.

Newgarden en teamgenoot McLaughlin reden na de eerste serie pitstops op een en twee dankzij de alternatieve strategie. McLaughlin stak Newgarden voorbij en laatstgenoemde besloot om weer naar binnen te gaan omdat hij te veel vroeg van zijn rubber. Luttele seconden later stond een auto geparkeerd langs de baan. In ronde 38 besloten veel coureurs om ook een pitstop te maken voordat de Safety Car zou uitrukken.

De rijders met een driestopper waren spekkoper omdat in een hap de achterstand werd goed gemaakt. De Penske-rijders Newgarden, McLaughlin en Power roken bloed. Voor VeeKay kwam de neutralisatie absoluut niet goed uit met zijn tweestopper en werd uiteindelijk zestiende.

Tot aan de Safety Car was er voor Grosjean niet zoveel aan de hand, maar McLaughlin was plots een geduchte concurrent na het hervatten van de race. Beiden streden ook om de zege in de openingsrace in St. Pete maar dat eindigde in een tranendal.

In ronde 60 ging Grosjean naar binnen en schroefde voor de laatste keer rubber onder zijn Andretti-bolide. McLaughlin kon nog drie rondes langer door voor de perfecte overcut.

Toen McLaughlin zijn laatste stop deed, kwam de Penske-rijder voor Grosjean terecht. Het gevecht om de winst werd meteen in gang gezet. Grosjean wilde meteen toeslaan omdat McLaughlin nog koude banden had. Dat lukte met een sublieme actie in de laatste twee bochten.

Grosjean trok een gaatje, maar dat kwam ook omdat McLaughlins banden nog niet bedrijfstemperatuur waren. Toen McLaughlin zijn ritme vond, sloot de Nieuw-Zeelander weer aan op de staart van Grosjean.

De druk op Grosjean werd alsmaar groter en groter. In eerste instantie hield de voormalig F1-coureur nog stand, echter een remfoutje kostte hem de overwinning. McLaughlin kwam met meer tractie en met Push to Pass er voorbij. Grosjean zag zijn eerste overwinning als sneeuw voor de zon verdwijnen.

McLaughlin reed daarna onbedreigd naar zijn eerste overwinning in 2023. Grosjean finishte op iets meer dan anderhalve seconden achter hem en was over de boordradio aangeslagen na het verlies.

Uitslag

Hieronder de uitslag van Children's of Alabama Indy Grand Prix.

Stand

In het kampioenschap blijft Marcus Ericsson ondanks een tiende plaats aan de leiding voor O'Ward en Palou. McLaughlin en Grosjean stijgen naar P4 en P5.