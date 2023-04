Kerb-mirakel zorgt voor vraagtekens bij Ilot: ''En anders kunnen ze betalen voor de schade''

Aanpassingen aan circuits tijdens een weekend gebeurt wel eens vaker. Maar als coureurs niet op de hoogte worden gesteld, kan dat weleens lelijke gevolgen hebben. Bij de IndyCar op Long Beach ging het bijna de oefensessie bij twee rijders, Callum Ilot en Rinus VeeKay goed mis.



''Ik reed dezelfde lijn als normaal'', begon voormalig F2-coureur Ilot voor de camera's voor NBC. ''Ik weet het niet. Als ze iets verandert hebben, zonder het ons te vertellen...., ...Ik weet het niet. Het was gewoon raar. Ik weet niet precies wat er was gebeurd. Ik vloog door de lucht toen ik de kerb raakte, terwijl ik dezelfde lijn neem als normaal.''



Op de vraag of er was gesproken over aanpassingen aan het parcours zei Ilot het volgende: ''Als...dan hebben ze het ons niet verteld en dan kunnen ze betalen voor de schade. Ik weet het niet. Als ze het ons niet vertellen, wat kan ik daar dan aan doen?''

Op sociale media postte Ilot onderstaande foto waarbij hij de verschillen wilde laten zien van bocht 5 tussen de ene en andere dag.