McLaren kiest voor bijzondere Triple Crown-kleurstellingen voor Indy 500

Volgende maand staat de iconische Indianapolis 500 weer op het programma. De race is onderdeel van de Triple Crown en het team van Arrow McLaren heeft daarom gekozen voor een zeer speciale kleurstelling. De drie wagens zullen namelijk alle drie één van de onderdelen van de Triple Crown vertegenwoordigen.

McLaren heeft namelijk alle drie de onderdelen van de Triple Crown gewonnen in het verleden, naast de Indy 500 gaat het hier ook om de Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans. Pato O'Ward verschijnt volgende maand aan de start met een zwarte livery gebaseerd op de kleurstelling waarmee McLaren in 1995 Le Mans won. Felix Rosenqvist rijdt in de wagen in de kleuren waarmee het team in 1984 in Monaco won en de auto van Alexander Rossi is oranje en verwijs naar de Indy 500 zege uit 1974