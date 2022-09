Wie wordt de nieuwe IndyCar-kampioen op Laguna Seca

Dit weekend is de superspannende finalerace op het fameuze Laguna Seca. In totaal zijn er nog vijf kanshebbers op de titel: Will Power (523), Josef Newgarden (503), Scott Dixon (503), Marcus Ericsson (484) en Scott McLaughlin (482).

Wie gaat Alex Palou opvolgen als de nieuwe IndyCar-koning?



Final!

Dat het kampioenschap in de slotwedstrijd wordt beslist, is niet bijzonder en komt vaker voor in de IndyCar. Binnen en buiten de top tien zijn veel punten te behalen en de Amerikaanse tegenhanger van de F1 is een serie waar meerdere teams aan elkaar gewaagd zijn. Uitslagen zijn onvoorspelbaar en kunnen van dag en nacht verschillen. En dat vertaalt zich in kleine verschillen in de rangschikking.

De winnaar van elke race krijgt 50 punten, Indy 500 is daarvan uitgezonderd met dubbele punten. Scoor je poleposition zijn dat extra twee punten, minimaal één ronde aan kop één extra punt en meesten rondes aan de leiding twee extra punten. Een perfect weekend heeft dus 54 punten.



Scenario's

Penske-rijder Power staat poleposition om zijn tweede kampioenschap uit zijn IndyCar-loopbaan op te eisen. Bij een top drie finish is de leider in de tussenstand verzekerd van de Astor Cup. Of als zijn naaste concurrentie, Dixon en Newgarden, met minder dan twintig punten de eindstreep passeren.

Over zijn andere twee belagers, Ericsson en McLaughlin, hoeft de Penske-coureur zich niet druk te maken. Die hebben alleen kans als Power buiten de top vijf tien finisht. Bij een gelijke stand is de 41-jarige coureur wel in het nadeel: hij heeft maar één zege, terwijl zijn gevaarlijkste concurrenten twee of meer hebben.

Chip Ganassi-coureur Dixon en Penske-rijder Newgarden hebben twintig punten achterstand op Power. Newgarden heeft voordeel ten opzichte van Dixon: de tweevoudig kampioen heeft vijf overwinningen en de Nieuw-Zeelander maar twee. Will Power moet niet beter finishen dan een vierde plek zodat Dixon en Newgarden kans houden op de titel bij een perfect weekend. Als Power aan de start verschijnt en bijvoorbeeld uitvalt of 25ste wordt, dan hebben Dixon of Newgarden genoeg aan een zevende plaats op Laguna Seca, mits de ander niet voor de een eindigt.

Voor het kampioenschap zijn er ook nog twee outsiders: Ericsson en McLaughlin. Eerstgenoemde heeft een perfect weekend nodig en Power mag niet beter eindigen dan P15. Ook moet de Chip Ganassi-coureur Dixon en Newgarden achter zich laten. Dat kan alleen als Newgarden dan derde wordt en Dixon vierde.

McLaughlin, teamgenoot van Power en Newgarden, moet net als Ericsson ook een perfect weekend draaien om überhaupt kans te maken op zijn eerste titel. Dan moet Power niet beter finishen dan de zeventiende positie en Dixon en Newgarden buiten de top vier eindigen. Voor Ericsson hoeft McLaughlin dan niet te vrezen.

Ericsson leidde lange tijd het kampioenschap dankzij de historische overwinning op de Indianapolis Motor Speedway. Hiermee scoorde de Zweed het dubbele aantal punten voor de zege, terwijl directe concurrenten van een koude kermis terugkwamen.



Laguna Seca



Het circuit in de staat Californië staat bekend om één van de meest angstaanjagende bochten ter wereld: The Corkscrew. Deze bocht lijkt sprekend op een kurkentrekker en coureurs duiken bij het insturen steil naar beneden. De rijders moeten op gevoel de juiste lijn vinden, want veel zien ze niet. Een absolute uitdaging dus.

De baan heeft elf bochten en is 3.6 kilometer lang. Het circuit bestaat al sinds 1957 en stond voor het eerst op de kalender van 1983 tot en met 2004. Maar in 2019 keerde Laguna Seca definitief terug op de kalender. In 2020 werd er niet gereden vanwege de coronapandemie.

Wedstrijdprogramma

De kwalificatie en de race zijn live te volgen via een van de kanalen van Ziggo Sport.

Hieronder het resterende programma voor de Firestone Grand Prix of Monterey.



Zaterdag 10 september

Kwalificatie: 23:05 – 00:20 uur



Zondag 11 september

Warm-up: 18:00 – 18:30 uur

Race: 21:30 – 23:45 uur