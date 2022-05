VeeKay knokt zich naar P3 op Barber, O'Ward wint race

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kon zijn sensationele poleposition van de zaterdag niet verzilveren in een overwinning. Na een sterke race op het Barber Motorsports Park finishte de Hoofddorper uiteindelijk als derde.



De Nederlander, in dienst van Ed Carpenter Racing, scheurde met zijn #21-bolide lang aan de leiding, maar moest na de laatste serie pitstops zijn meerdere erkennen in zowel regerend kampioen Alex Palou en Patricio O'Ward. Laatstgenoemde finishte als eerste tijdens de Grand Prix van Alabama met anderhalve seconde voorsprong op zijn Spaanse belager.



De wedstrijd voor VeeKay begon sterk. De van pole startende Hoofddorper behield de leiding en kon ondanks neutralisaties en pitstops deze behouden. In de slotfase zat O'Ward te azen op de nummer één positie. Zowel VeeKay als zijn Mexicaanse opponent doken tegelijkertijd naar binnen voor de laatste stop. De pitstop van de Nederlander liep vlekkeloos en hij kwam vlak voor O'Ward weer de pits uit.



Beide coureurs hadden vers rubber, maar het was O'ward die met zijn koude bandjes beter om kon gaan. De Mexicaan, rijdend voor Arrow McLaren SP, verschalkte de Nederlander en pakte de koppositie af. De pas 22-jarige coureur stond die niet meer af, al kwam Palou - die daarvoor VeeKay ook al inhaalde - dichtbij. O'Ward pakte hierdoor zijn derde IndyCar-zege uit zijn loopbaan.



Hoewel VeeKay de wedstrijd niet won, kan de Nederlander na een derde plaats tevreden terug kijken. Voor de 21-jarige coureur is dit zijn vierde podium in de IndyCar.