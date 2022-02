De IndyCar-serie staat aan de vooravond van een gloednieuw seizoen. Ook Nederlands trots Rinus 'VeeKay’ van Kalmhout geeft acte de présence en racet voor het derde jaar op rij onder de vleugels van Ed Carpenter Racing. De eerste opdracht voor 2022 is glashelder: vaker op het hoogste treetje staan.

De laatste keer dat VeeKay - zo wordt die in Amerika genoemd - in actie kwam bij een IndyCar-race was vijf maanden geleden. In de tussentijd trainde de 21-jarige coureur keihard voor aankomend seizoen, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij kreeg zelfs bijval van een bekende binnen de racerij. ''Giedo van den Garde gaf mij een boekentip ‘The Winner's Bible’, zei VeeKay in gesprek met GPToday.net. "Het interessantste stuk ging over visualiseren. In mijn gedachte rijd ik dan eerst een kwalificatieronde zodat ik daarna beter kan focussen.''

Ook bleef de Nederlander gedurende de winter nauw in contact met zijn eigen renstal. VeeKay nam het voortouw en etaleerde zich als een echte kopman. Het team "actief beter maken", zei hij als belangrijkste speerpunt. De IndyCar-coureur was veelvuldig aanwezig in de fabriek om achter de simulator te kruipen. Veel track time in de Chevrolet aangedreven #21-machine was door testrestricties niet mogelijk.

Om het gevoel van racen op echt asfalt op peil te houden, zocht VeeKay naar alternatieven. Zo deed de Nederlander eind januari mee aan de beroemde 24 uur van Daytona met Racing Team Nederland. ''Het was een Ideale warming –up en ik heb acht uur kunnen racen. De derde plek smaakte heel zoet, maar ook bitter. We zaten bij de finishvlag zeven seconden achter de leider [in de LMP2]. Zonder motorproblemen en twee ronden achterstand hadden we kunnen winnen'', blikte VeeKay terug.

Of dit avontuurtje veel bijdraagt aan het rijden in de IndyCar antwoordde VeeKay ontkennend. ''Niet echt. In een trance komen was wel bijzonder door het vele rijden. Dat was een fijn gevoel.''

Twee weken na de 24-uurrace kon VeeKay eindelijk zijn nieuwe rood-wit-zwarte bolide aan de tand voelen. Hij had precies één dag de tijd op het circuit van Sebring. De test liep naar wens en 'Rocket Rinus' ging met een grote glimlach terug naar huis.

Hoe werkelijk de verhoudingen zijn tussen de teams en coureurs is afwachten, maar de rookiekampioen van 2020 schuift zijn ambities niet onder stoelen of banken: ''Ik wil dit seizoen meerdere races winnen, tussen plaats zes en acht eindigen in het klassement en constant zijn vanaf de eerste race tot de laatste.''

De eerste horde van deze missie begint in St. Petersburg. In de staat Florida ligt het stratencircuit van 2.897 kilometer lang met in totaal 14 bochten. Sinds 2005 is deze locatie een vaste prik op kalender.

VeeKay is zeer verheugd dat de aftrap van het seizoen in St. Pete plaats vindt. ''Ik heb er veel zin in'', zegt de opgewonden VeeKay. ''Helemaal omdat het de eerste wedstrijd is. Het is de leukste openingsrace by far die ik heb meegemaakt. Leuk circuit met de start over de landingsbaan, rijdend door het centrum van de stad en langs het water. Buiten het circuit hangt er een leuke sfeer met veel fans.''

Zijn beste resultaat in St. Petersburg is tot dusver een negende stek, maar wil daar graag verandering in brengen. ''Fast Six (Q3) is een mooi doel voor in de kwalificatie en in de buurt van de top vijf eindigen in de race zou mooi zijn.''

Naast stratencircuits, zijn er ook ovals en permanente circuits in het schema van 17 ontmoetingen. VeeKay's voorkeur? ''Stratencircuits zijn mijn favoriet door de snelheid die je voelt als je langs de muren racet.'' Toch is er maar één wedstrijd waar de ECR-coureur reikhalzend naar uitkijkt: de Indy 500. De 106de editie vindt plaats op 29 mei.

In 2021 werd VeeKay achtste en behaalde een indrukwekkende eerste startrij tijdens de kwalificatie. Het geheim van de smid? ''Ons team presteert altijd goed op ovals. Onze engineers zijn goed met oval-setups. In het verleden heeft het team veel succes behaald op Iowa, dat nu weer op de kalender staat'', zegt VeeKay over de kracht van zijn werkgever.



Bij Ed Carpenter Racing is Conor Daly de teamgenoot van VeeKay. De 30-jarige Amerikaan rijdt al een poosje mee met de grote jongens en scoorde eenmalig een podium in 2016, maar is minder bekend bij het grote Nederlandse publiek. VeeKay omschrijft zijn oudere collega als volgt: ''Echt een showmannetje in positieve zin. Conor gaat veel met beroemdheden om. Hij zorgt voor een goede sfeer binnen het team, maar kan ook serieus werken en gefrustreerd raken als iets niet lukt. Hij is goed in de kwalificatie met het neerzetten van een snelle ronde.''

Een andere coureur die graag de show steelt is de zeer geliefde Heilo Castroneves. De viervoudig Indy-500-winnaar keert full-time terug en is met zijn 46 jaar een echte veteraan. De Braziliaan is niet de enige 40-plusser die meestrijd. Ook bijvoorbeeld Juan Pablo Montoya (45), Takuma Sato (44), Sebastien Bourdais (42), Scott Dixon (40), Will Power (40) en Ed Carpenter (40) verschijnen (af en toe) op de grid.

Dat de hoge gemiddelde leeftijd de kwaliteit van de IndyCar devalueert, is VeeKay niet mee eens. ''Het niveau is heel hoog. Je kan niet zomaar eventjes winnen vanuit de Formule 1. Andersom kan ik het Max Verstappen en Lewis Hamilton moeilijk maken." De Europese coureurs zijn dus gewaarschuwd bij een overstap: "In de IndyCar moet je ballen tonen", sloot de Hoofddorper stellig af.

Vrijdagavond is de eerste vrije training en zaterdag voor de kwalificatie is tweede en laatste oefensessie. De kwalificatie begint zaterdag 18.30 uur en De Firestone Grand Prix in St. Petersburg begint zondagavond 18.30 uur en is te volgen op Ziggo Sport.