VeeKay kwalificeert zich net buiten top tien in Mid-Ohio, Newgarden pakt pole

Tweevoudig kampioen Josef Newgarden heeft op het allerlaatste moment de poleposition gepakt voor de Honda Indy 200 op Mid-Ohio. De Amerikaan troefde Colton Herta af met maar drie hondersten van een seconde.

Rinus VeeKay maakte zijn rentree dit weekend na een sleutelbeenblessure. De Nederlander plaatste zich voor de Fast Twelve, vergelijkbaar met Q2 in de Formule 1, maar kon niet doorstoten naar de Fast Six waar wordt gestreden om pole. De Ed Carpenter Racing-coureur gaat de wedstrijd als elfde aanvangen.

In de Fast Six ging de strijd om pole tussen Newgarden en Herta. Lange tijd leek het erop dat Herta voor Andretti Racing als snelste de kwalificatie zou afsluiten, maar Penske-coureur Newgarden - de nummer vier in de tussenstand - toverde op het allerlaatst een perfecte ronde uit de hoed en verschalkte zijn jongere landgenoot. Marcus Ericsson kon niet wedijveren met de voorste twee en start als derde met Will Power - polekoning en de teamgenoot van Newgarden - naast zich.



Leider Alex Palou mistte net aan een plek bij de Fast Six en begint als zevende. Titelverdediger Scott Dixon begint op positie vijf.