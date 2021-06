Oliver Askew: de invaller die VeeKay aftroefde in de opstapklasses

Rinus VeeKay doet niet mee in de REV Group Grand Prix op Road America. De Ed Carpenter Racing-coureur liep een steutelbeenblessure op na een fietsongeval en moet daarvan herstellen. Zijn vervanger in zijn nummer #21-bolide is een oude bekende van de Hoofddorper.

Zijn naam: Oliver Askew. De 24-jarige coureur heeft, ironisch genoeg, met VeeKay in de opstapklasses veelvuldig gevochten om de kampioenschappen in de Amerikaanse opstapklasses.

Dankzij puike resultaten in de junior series debuteerde Askew in 2020 in de IndyCar. Een prachtige carriére in de hoogste Amerikaanse autosportklasse lag voor hem in het verschiet.

Toch kwam er na één seizoen een verrassend einde aan. De Amerikaan verdween stilletjes via de achterdeur en kwam niet meer terug.

Tot twee weken geleden. Askew werd gevraagd om in te vallen voor Arrow McLaren SP-coureur Felix Rosenqvist voor de tweede race in Detroit. De Zweed moest de tweede wedstrijd in Detroit afblazen na een zware klapper in de eerste wedstrijd.

Hoge verwachtingen waren er niet voor Askew, want de Amerikaan moest koud instappen. Hij werd 25ste en laatste door een uitvalbeurt 11 ronden voor het einde.

Met VeeKay's afwezigheid in het zesde IndyCar-weekend, krijgt de Amerikaan nu echt de kans om zich te bewijzen.

Een goed moment om Askews verdiensten onder de loep te nemen.

Op weg naar de top met een studiebeurs

Askew wordt geboren op 12 december 1996 in Melbourne in de Verenigde Staten. Hij groeit op in Jupiter, de noordelijkste stad van Florida. Zijn moeder is van oorsprong Zweeds en Askew wordt hierdoor tweetalig opgevoed. Op achtjarige leeftijd begint de jonge Amerikaan met karten in zijn woonplaats.

Hij blijkt aanleg te hebben voor het racen en wordt opgenomen in het Team USA Scholarship. Dat is een programma om jonge talentvolle Amerikaanse coureurs de kans te geven om zich in the picture te rijden in geselecteerde evenementen overzees, waaronder het Formula Ford Festival op Brands Hatch en de Walter Hayes Trophy op Silverstone. In de Walter Hayes Trophy wint Askew zijn heat en eindigt als tweede in de finale.

In 2016 nemen de Team USA Scholarship-talenten deel aan de Mazda Road to Indy USF2000 $ 200K Scholarship Shootout, die een beurs van $ 200.000 geeft om toegang te krijgen tot het USF2000 Championship, een klasse vergelijkbaar met de Formule 4. Het is de eerste trede van de Road to Indy ladder, een opleidingsroute voor jonge coureurs die in de toekomst IndyCar willen rijden. Askew wint deze Scholarship Shootout en mag in 2017 rijden in de USF2000.



VeeKay wordt grootste rivaal

VeeKay volgt op hetzelfde moment als Askew de Road to Indy route. Beiden komen elkaar voor het eerst tegen tegen in de USF2000 en vochten daarin tegen elkaar om het kampioenschap.

Askew wint het spannende gevecht om de titel met maar zeven punten verschil. Deze prestatie levert hem nog een Scholarship op, ter waarde van $ 325.000. Daarmee kan de Amerikaan zich verder ontwikkelen in de Pro Mazda (nu Indy Pro 2000), de eenalaatste horde richting de top. VeeKay met zijn tweede eindklassering stapt ook over naar deze serie.

In 2018 rijdt Askew voor Cape Motorsports in de Pro Mazda. De Amerikaan is de grote favoriet vanwege zijn titel in de USF2000, maar is dit keer niet opgewassen tegen zijn Nederlandse rivaal. VeeKay wint met 412 punten en 67 voorsprong op Parker Thompson en 109 punten op Askew.

Met deze prestatie promoveert de Hoofddorper naar de Indy Lights, de laatse trede in de ladder naar de IndyCars. Ook Askew kan dankzij zijn top drie-klassering de stap maken naar deze opleidingsklasse. De Indy Lights is te vergelijken met de Formule 2.

In 2019 vechten beide jongelingen andermaal om de titel en indirect om een stoeltje in de IndyCars. Dit keer trekt Askew aan het langste eind in een bloedstollend gevecht.

De Amerikaan is sterk aan het begin en in het midden van het seizoen en pakt veel kostbare punten. VeeKay behaalt in de laatste vier races nog wel drie keer de zege en een tweede plek, maar dat is net niet genoeg om het kampioenschap af te pakken van zijn grote concurrent. Askew wordt eerste met 486 punten. VeeKay eindigde tweede met 465.

Droom gaat in vervulling

In juli 2019, tijdens het seizoen in de Indy Lights, neemt Askew deel aan een test op het permanente circuit van Portland. De Indy Lights-kampioen mag met een bolide van Chip Ganassi Racing zijn rondes afwerken.

Deze test en zijn prestaties in de Indy Lights maken indruk. Arrow McLaren SP lijft hem in voor het IndyCar-seizoen van 2020. Daarmee komt een lang gekoesterde droom van Askew in vervulling. Hij wordt bij McLaren de teamgenoot van Pato O'Ward. Zijn rivaal VeeKay wordt gecontracteerd door Ed Carpenter Racing.

Het debuutseizoen in de IndyCar begint zeer goed voor Askew. Op de oval van de Texas Motor Speedway behaalt de McLaren-coureur een negende plaats. Tot de Indy 500 is de Amerikaan zelfs de beste rookie van dat moment, mede dankzij zijn goede optredens op de kombaan in Iowa. Daar pakt Askew een derde en zesde plek. Zijn concurrent om de titel Rookie Of The Year? Rinus VeeKay.

Bij de beroemde Indianapolis 500 beleeft de jonge coureur een zeer harde crash en lijkt last te hebben van de gevolgen. De Amerikaan racet daarna nog wel in de double headers van Gateway en Mid-Ohio, maar scoort geen toptienfinish meer. Dat in tegenstelling tot VeeKay met een zesde, vierde en achtste plek.

Het momentum is weg bij Askew. McLaren begint te mopperen vanwege tegenvallende prestaties. Dat terwijl teamgenoot O'Ward vaak van voren te vinden is en een vracht aan punten binnen sleept.

Toch zijn er voor Askew verzachtende omstandigheden. De rookie merkt dat er lichamelijk iets niet klopt en meldt zich bij de IndyCar-doktoren. Na een medische inspectie blijkt dat de Amerikaan kampt met evenwichtstoornissen, veroorzaakt door de klap op de Brickyard.

Op advies van de artsen trekt Askew zich terug voor de double header op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway. De debutant hoopt nog wel te racen voor de seizoensafsluiter van St. Petersburg.

IndyCar-carriére loopt in de soep

Ondanks fysieke problemen en een sterke seizoensstart, wordt zijn contract bij Arrow McLaren SP niet verlengd.

Het team zegt in een statement: ''Oliver heeft geweldig veel talent en potentie voor de toekomst,” vertelt teameigenaar Sam Schmidt. “Hij heeft een ontzettend lastig debuutseizoen, met een gebrek aan tijd op de baan en de recente gezondheidsklachten. We willen Oliver de tijd geven om nieuwe kansen voor 2021 te zoeken en om in St. Pete nog te racen. Aan het einde van het jaar zullen we hem het beste voor de toekomst wensen. Hij zal voor altijd een vriend van het team blijven.”

Askew zelf vult aan: “Het was een steile leercurve dit jaar, maar ik waardeer de ervaring die ik bij Arrow McLaren SP op heb mogen doen. Ik heb me in rap tempo moeten ontwikkelen als coureur en ik weet dat ik mijn snelheid en vaardigheden als coureur heb kunnen tonen dit seizoen. Ik denk dat het echter een goede stap is om het volgende hoofdstuk in mijn carrière te beginnen buiten dit team.''

Naast deze statements, gaat er nog een ander verhaal in de rondte over de contractbreuk. Askews manager bekritiseert het team door openlijk in de media te vertellen dat zijn protogé niet goed was behandeld na zijn crash in Indianapolis. Otfewel, de suggestie werd gewekt dat McLaren nalatig was geweest. Dit viel niet in goede aarde bij de teamleiding en McLaren-baas Zak Brown. Askew zelf was altijd helder over wie blaam trof of wie niet.

Maar het kwaad is al geschied. hij moet op zoek naar een nieuw stoeltje voor 2021. Rosenqvist neemt zijn plekje over. Dezelfde Rosenqvist waarvoor Askew twee weken terug moest invallen.

Een stap opzij

Voor 2021 heeft Askew geen stoeltje in de IndyCar. In januari besluit Askew een stap opzij te doen en maakt zijn debuut in de sportwagenraces tijdens de 24 Hours of Daytona en rijdt hij voor Riley Motorsports in de LMP3-klasse. Deze legendarische 24-uursrace schrijft hij meteen op zijn naam.

Een tweede kans

Askew krijgt aankomend weekend in Road America een nieuwe kans in de IndyCar. Dat de Amerikaan in de wagen mag stappen van zijn 'eeuwige' rivaal, maakt het verhaal extra bijzonder.

De wedstrijd in Elkhart Lake, Wisconsin begint aanstaande vrijdag met een eerste vrije training. Op zaterdag is de tweede training en de kwalificatie. De kwalificatie start om 20.30 Nederlandse tijd. Na de kwalificatie is er nog een laatste vrije training. De race is op zondag en begint om 18.40 Nederlandse tijd.