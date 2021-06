O'Ward pakt tweede zege uit carrière in Detroit en neemt leiding over in tussenstand

Vanaf P16 (!) wint Pato O'Ward de tweede Chevrolet Detroit Grand Prix. De 22-jarige coureur kon dankzij een sterke strategie en wat geluk met neutralisaties de race in de slotfase naar zich toe trekken op het korte stratencircuit van Belle Isle Park. De Arrow McLaren SP-coureur neemt door zijn verrassende zege de leiding over in het kampioenschap en staat een punt voor op Alex Palou. VeeKay was deze race ongelukkig en werd achttiende.

De start van de wedstrijd was spectaculair. VeeKay vanaf P3 wil direct toeslaan bij Colton Herta voor positie twee. Zij aan zij denderen de jonkies door bocht 1 en 2. De Amerikaan komt als winnaar uit de bus.

Achter dit duel ontstaat een sandwitch in Turn 1 tussen Alexander Rossi, Romain Grosjean en Scott Dixon. Drie door één bocht is een no-go en dat blijkt. Dixon stuurt in en tikt Grosjean aan, die inhoudt maar niet voorkomt dat hij Rossi toucheert. Het is een wonder dat dit gevecht niet eindigt in tranen.

Dat gebeurt wel bij Max Chilton. Die knalt volop de achterkant van James Hinchcliffe in de derde bocht, die moest vertragen vanwege het gedrang voor hem. Chilton rijdt hierdoor zijn neus naar de filistijnen en zet zijn auto stil aan de zijkant van de baan. Dit zorgt voor de eerste neutralisatie.

VeeKay besluit tijdens deze full course yellow naar binnen te duiken en past dezelfde strategie toe als op zaterdag door over te stappen naar de hardere band. De Nederlander valt hierdoor wel terug naar P18.

Newgarden die vanaf pole de leiding heeft behouden, rijdt bij de herstart weg bij Herta. In ronde 8 van de 70 is het verschil iets meer dan drie tellen. Daarna bouwt de Penske-coureur ronde na ronde zijn voorsprong uit.

Vanaf P5 tot P16 is een lange trein van coureurs binnen 5 seconden. Rossi veroorzaakt deze rits aan bolides door zijn trage tempo. VeeKay rijdt als laatste van deze rij en wil verder naar voren. Maar de Nederlander heeft het lastig in deze drukte en verliest twee plekken. Daarna probeert Ericsson de Hoofddorper in te halen. Beiden raken elkaar en dat veroorzaakt bij VeeKay een lekke band. Noodgedwongen moet de Ed Carpenter Racing-coureur naar binnen voor een stop en dat gooit zijn wedstrijdplan in de war.

Door een stilstaande auto in ronde 21 ontstaat een dreiging van een neutralisatie. Newgarden en veel andere niet-gestopte coureurs besluiten snel een pitstop te maken voor de zekerheid. De tweevoudig IndyCar-kampioen blijft aan de leiding, maar heeft nu zijn teamgenoot Will Power achter zich op ongeveer 5.5 seconden. Power, die gisteren net naast de winst greep, moet wel nog naar binnen. Dat doet de enkelvoudig kampioen in ronde 27.

Grosjean krijgt in ronde 33 een drive-thru-penalty na een verkeerd uitgevoerde inhaalactie op Jack Harvey. De Fransman tikte zijn opponent in de rondte en veroorzaakte bij hem ook een lekke band. Na de crash op zaterdag, moet de gifbeker verder leeg voor de voormalig F1-coureur.

Op de helft van de wedstrijd heeft VeeKay het lastig. De Nederlander is de langzaamste van het veld en valt verder terug naar achteren. De nummer #21 moet doorrijden om zijn alternatieve strategie enigszins te laten werken. Maar de banden hebben geen tractie meer en VeeKay duikt vroeger dan gewild naar binnen. Het enige wat de enkelvoudig IndyCar-winnaar kan helpen, is een neutralisatie.

De strijd om de winst gaat zondag tussen Newgarden en Herta. Beiden stoppen in ronde 46 en 47 voor de laatste keer. Herta rijdt de pitstraat uit op verse harde banden, terwijl Newgarden verplicht naar de softs moet overstappen. Op de snel slijtende rode band is de vraag of de Amerikaan de 21-jarige Herta achter zich kan houden.

Het is dan ook geen verrassing dat Herta in een oogwenk richting de staart van de Penske-bolide rijdt. Met nog achttien ronden op de teller, krijgt de zoon van oud-IndyCar-coureur Bryan Herta genoeg tijd om hem te passeren.

Newgarden krijgt wat lucht door een tweede neutralisatie, veroorzaakt door Jimmy johnson. De rookie verloor de controle in bocht 1. De voormalig NASCAR-kampioen hield zijn bolide wel uit de muur, maar liet zijn wagen afslaan en stond stil op de baan.

Met nog 13 ronden op de teller, wordt het veld weer losgelaten voor een spannend slotstuk. Kampioenschapsleider Alex Palou rijdt op P3 en heeft weer zicht op de voorsten. Maar voordat de Spanjaard een aanval kan inzetten op Herta, is er weer een full course yellow. Grosjean staat voor de tweede keer dit weekend aan de kant. Hij stapt teleurgesteld uit zijn Dale Coyne-bolide.

In ronde 64 gaat de strijd weer verder. O'Ward, helemaal vanaf het middenveld teruggekomen, kent net als zaterdag een sterke slotfase en pakt P3 af van Palou. De Arrow McLaren SP-coureur opent nu de jacht op Herta, die het moeilijk heeft op zijn rubber door die twee late neutralisaties.

O'Ward haalt zonder veel moeite ook Herta in en met vijf ronden te gaan, heeft de Mexicaan zelfs kans op de overwinning. Binnen een paar ronden zit O'Ward al op de staart van Newgarden, die rond rijdt op de versleten rode banden. De Amerikaan rijdt zelfs zo traag dat Herta weer terugkomt bij O'Ward, maar die verremt zich bij de derde bocht en kan P1 op zijn buik schrijven.

O'Ward heeft geen druk meer van achter en ziet Newgarden alle kanten op glijden. Op het achterste rechte stuk heeft O'Ward veel meer tractie en pakt Newgarden voor de leiding. Die geeft de Arrow McLaren SP-coureur niet meer uit handen. O'Ward wint de race voor Newgarden en Palou, die op het laatst Herta zijn P3 afsnoepte. De Mexicaan sluit een goed weekend in stijl af na zijn pole en podium op de zaterdag.

Chevrolet wrijft ook in haar handen na deze overwinning. Detroit is de thuishaven van de autofabrikant en heeft maandag iets extra's te vieren op het hoofdkantoor.

De volgende race is op 20 juni. Dan rijdt het IndyCar-circus op het permanente circuit van Road America, het Spa Francorchamps van Noord-Amerika.