Alex Palou pakt eerste zege uit carrière, VeeKay scoort fraaie zesde plaats

Alex Palou heeft de openingsrace gewonnen in de IndyCar. De Spanjaard pakte op Barber Motorsport Park zijn eerste zege ooit in de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. In een tactisch steekspel bleef de Chip Ganassi Racing-coureur Will Power en regerend kampioen Scott Dixon nipt voor. Rinus VeeKay kende een uitstekende middag door vanaf de viertiende startpositie als zesde over de streep te komen na een knappe inhaalrace.

De wedstrijd begon direct spectaculair door een megacrash. De veroorzaker van deze chaos was Josef Newgarden. De Amerikaan verloor na de vierde snelle knik de controle over zijn wagen en spinde midden op de baan. Rijders achter hem konden amper uitwijken en veel wagens klapten op elkaar. Slachtoffers van dit incident waren Newgarden zelf, Felix Rosenqvist, Rayn Hunter-Reay en Colton Herta. VeeKay leek ook de dupe te worden van deze malaise, maar kon na wat kleine reparaties en een setje nieuwe banden weer doorgaan.

Nadat alle brokstukken waren geruimd, werd de baan weer vrijgegeven. Maar de hervatting van de race was van korte duur. Door een spin van rookie en oud-NASCAR-kampioen Jimmy johnson was de tweede neutralisatie een feit. De Amerikaan hield zijn auto nog aan de praat, maar had daardoor wel kostbare posities en tijd verloren.

De strijd vooraan kwam op gang nadat de tweede neutralisatie was beëindigd. Het was spannend tot het eind door verschillende strategieën die de coureurs gebruikten. Polesitter Patricio O'Ward leek met een driestopper de wedstrijd in handen te hebben. In het verleden was deze tactiek namelijk zeer succesvol in Alabama. Maar dit keer pakte het anders uit. Palou, Power en Dixon gingen voor een tweestopper en dat bleek achteraf de juiste keuze. O'Ward reed na zijn derde en laatste stop nog wel naar de leiders toe, maar kon de kop niet meer bedreigen.

De strijd om de winst ging uiteindelijk in de laatste ronden tussen Palou en voormalig kampioen Power. De Australiër drong aan bij Palou, maar tot een aanvalspoging kwam het niet meer.

VeeKay kan terugkijken op een uitstekende wedstrijd. De Nederlander ontsnapte ternauwernood aan een uitvalbeurt door de chaos in de eerste ronde. Dankzij een slimme alternatieve strategie en strak tempo, werkte de Hoofddorper zich op naar voren. De nummer #21 kwam zelfs eventjes aan de leiding te liggen vlak voor zijn laatste stop. In de laatste stint bleef VeeKay doortrappen en kon Marcus Ericsson passeren voor de zesde positie en die gaf de 20-jarige coureur niet meer uit handen. Met deze eindklassering schreef de Nederlander meteen 29 punten achter zijn naam voor het kampioenschap.

Voormalig F1-coureur Romain Grosjean kende een geslaagd debuut. De 35-jarige Fransman kwam als tiende over de meet en was de beste rookie van de dag.

De tweede race van het seizoen is volgende week in de straten van St. Petersburg.