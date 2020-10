Vooruitblik: VeeKay op weg naar rookie-titel in seizoensafsluiter

Het IndyCar-seizoen zit er bijna op. 'Start your engines' zal Rinus 'VeeKay' en de andere coureurs voor het laatst dit seizoen horen in de straten van St. Petersburg. De Nederlandse coureur heeft een zeer grote kans om als 'Rookie Of The Year' gekroond te worden. De 20-jarige rijder hoeft daarvoor alleen maar mee te doen aan de race.

Aanvankelijk zou de Grand Prix van St. Petersburg in maart plaatsvinden als seizoensopener. Door de coronacrisis ging dat niet door en het was afwachten of de stratenrace terug zou keren op de kalender. Uiteindelijk kon de wedstrijd in Florida toch plaatsvinden en werd bepaald dat deze Grand Prix als afsluiter zou dienen.

VeeKay, rijdend voor Ed Carpenter Racing, blikt terug op de plotselinge wending bij de start van het seizoen. ''Dat was een rare gewaarwording'', zegt de Nederlander. ''Iedereen was er klaar voor, ik had mijn ECR-overall al aan en toen kregen we pardoes te horen dat het weekend werd stopgezet. Ik ben blij dat we terugkeren op het stratencircuit van St. Petersburg, het cirkeltje is rond en we kunnen alsnog de race afwerken.''



In Florida boekte de Nederlander al meerdere successen. In de opstapklasses behaalde de jonge IndyCar-coureur op het stratencircuit drie overwinningen en meerdere keren het podium. VeeKay zegt over zijn goede prestaties in 'St Pete' : "HIer ben ik altijd snel geweest, al moeten we er rekening mee houden dat het in Florida nu iets warmer is, dan het in de maand maart is", analyseert de Nederlandse IndyCar-coureur. "De omstandigheden op de baan zullen dus iets anders zijn dan we gewend zijn. Voor de debutanten wordt het een flinke opgave, aangezien er geen drie vrije trainingen, maar slechts eentje op het programma staat. Desondanks geloof ik in een mooi resultaat: Ed Carpenter Racing heeft mij in de afgelopen races van een sterke wagen voorzien en de straten van St. Petersburg, het Amerikaanse Monaco, staan hoog op mijn lijst van favoriete circuits."

Zondag is er een zeer grote kans op een Nederlands feestje. VeeKay staat ruim aan kop in het rookie-klassement. Zijn enige rivaal, Alex Palou, heeft 54 punten achterstand. De kans is klein dat de Spanjaard de Hoofddorper nog van de troon kan stoten. In een IndyCar-weekend zijn er namelijk maximaal 54 punten te verdienen. Het gebeurt zelden dat een rijder de volle buit mee naar huis neemt.

VeeKay hoeft uiteindelijk geen rekening te houden met het resultaat van zijn conculega. Het zien van de groene vlag is al voldoende om 'Rookie Of The Year' te worden. Alle coureurs krijgen namelijk voor het meedoen van elke wedstrijd automatisch vijf punten bijgeschreven. Dat betekent dat Palou alleen nog eerste kan worden als de Nederlander de wedstrijd niet kan aanvangen en hijzelf de maximale score behaalt.

Ondanks dat het rookie-kampioenschap voor het grijpen ligt, wil VeeKay zich liever focussen op een goed resultaat in de race. ''Al met al is dit een bijzonder, maar mooi seizoen geweest. Ik wil het goed afsluiten. Natuurlijk kijk ik naar de resultaten in het Rookie Of The Year-klassement, maar als ik gewoon mijn ding doe moet het wel heel raar lopen”

Het doel voor de Indycar-rijder is in de laatste race een top zes. ''Dat zou mooi zijn", blikt VeeKay vooruit. "Daarnaast wil ik graag goed voor de dag komen in de kwalificatie – we gaan dit weekend weer volgens het ‘oude’ format kwalificeren, dus met een ‘Fast Six’-sessie. Het zou me goed doen om die laatste sessie te bereiken en me dus bij de beste zes te plaatsen."

De Grand Prix van St. Petersburg op zondag 25 oktober aanstaande. De race start rond 19:30 uur Nederlandse tijd.