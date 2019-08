OFFICIEEL: McLaren in samenwerking met SPM en Chevrolet fulltime naar IndyCar

McLaren keert in 2020 na ruim 40 jaar afwezigheid fulltime terug in de IndyCar Series. Het team gaat de handen ineenslaan met Schmidt Peterson Motorsports en Chevrolet voor een volledige campagne.

SPM zal door de samenwerking ophouden te bestaan in haar huidige vorm, maar het voegt zich samen met de Britse autofabrikant. Het team rijdt momenteel met James Hinchcliffe en Marcus Ericsson in de rondte op de Amerikaanse circuits, terwijl Honda de motor van het team levert. Vanaf komend seizoen zal er echter veel veranderen door de komst van McLaren.

Titelsponsor Arrow Electronics, dat zich eerder dit jaar ook aan het Formule 1-team van McLaren verbond, blijft die rol vervullen. Het team zal echter over gaan stappen van Honda-motoren naar Chevrolets, wat waarschijnlijk samenhangt met het feit dat de samenwerking tussen de Japanners en McLaren in de Formule 1 recent zeer moeizaam verliep. Het team zal onder de naam Arrow McLaren Racing SP twee auto's gaan inzetten, terwijl Gil de Ferrari binnen McLaren het hoofd van de IndyCar-operatie wordt.

McLaren en SPM blij met totstandkoming samenwerking

"IndyCar is al sinds onze eerste jaren een onderdeel van McLaren en de serie geeft niet alleen een commercieel platform om ons merk verder te laten groeien in Noord-Amerika, maar ook competitie met een aantal van de beste teams in de internationale autosport", stelt McLaren Racing-CEO Zak Brown in een verklaring na de aankondiging van McLaren's terugkeer in de IndyCar.

"Dit team geeft McLaren de juiste synergie als een strategische partner voor onze terugkeer in de sport. We geloven samen dat we elkaar kunnen helpen in het bereiken van onze gedeelde ambities. Sam Schmidt en Ric Peterson hebben een solide fundering neergelegd en we kijken ernaar uit om samen te gaan werken en dit team naar het volgende niveau te tillen."

Sam Schmidt is trots op wat hij en Peterson opgebouwd hebben met SPM. "Ik ben extreem trots op het team dat Ric en ik opgebouwd hebben en dat een legendarisch merk als McLaren Racing besloten heeft zich bij ons te voegen en Arrow McLaren Racing SP te vormen, zodat we onze mars richting de top van de IndyCar voort kunnen zetten."

Coureurs voor 2020 nog onbekend

Coureurs hebben McLaren en Schmidt Peterson Motorsports nog niet aangekondigd. De kans lijkt zeer klein te zijn dat Fernando Alonso een van de zitjes gaat bezetten na het volledig geflopte IndyCar-avontuur van afgelopen mei. James Hinchcliffe is een stabiele subtopper en lijkt in aanmerking te komen voor een zitje, evenals Colton Herta.