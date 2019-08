Van Kalmthout maakt prima indruk op eerste testdag in IndyCar-bolide

Rinus van Kalmthout heeft gisteren zijn eerste test in een IndyCar-bolide afgewerkt. De Nederlander maakte in de ochtendsessie een prima indruk door achter Alexander Rossi de tweede tijd te rijden.

Van Kalmthout mocht woensdag op het circuit van Portland zijn opwachting maken voor Ed Carpenter Racing. In de bolide met nummer 20, die normaal voorbehouden is voor Ed Jones en Ed Carpenter. De overige deelnemers aan de test waren de vier vaste coureurs van Andretti Autosport (Rossi, Ryan Hunter-Reay, Marco Andretti en Zach Veach) en Oliver Askew, die momenteel aan de leiding gaat in de Indy Lights.

De test op Portland betrof een privétest en tijden zijn niet bekendgemaakt door de teams en de organisatie van het kampioenschap, maar duidelijk is wel dat Van Kalmthout een goede indruk gemaakt heeft. RTL GP meldt dat de Nederlander in de ochtendsessie de tweede tijd gereden heeft. Hij was een fractie langzamer dan Rossi, de nummer 2 van het huidige IndyCar-kampioenschap, maar wel sneller dan Hunter-Reay.

Momenteel rijdt Van Kalmthout, die in de Verenigde Staten door het leven gaat als VeeKay, in de Indy Lights. In de kampioenschap heeft hij drie races gewonnen en nog zes podiumplaatsen behaald, waardoor hij met nog vijf races te gaan op de tweede plek staat in het kampioenschap. Zijn achterstand op Askew bedraagt 45 punten.