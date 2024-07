Opmerkelijk: rode startlichten slaan op hol en zorgen voor chaos

De startprocedure bij de Britse Formule 4 op Zandvoort ging volledig de mist in. Toen de alle rijders op de grid klaar stonden gingen de rode lichten aan, doofden daarna in een split second en sprong weer op rood. Dat gaf bij de jonge talenten de nodige verwarring, want de één trapte weer op de rem en de ander reed door. Het zorgde voor de nodige chaos aan het begin van de tweede race.

In case you were wondering why the broadcast of Race 2 of British F4 at Zandvoort has been deleted...



What an absolute mess, as well as just embarrassing for this to happen. Fortunately, all drivers involved are reportedly okay. pic.twitter.com/evfIQm5eLl