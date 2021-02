DS Automobiles verbindt zich voor Gen3-tijdperk aan Formule E

DS Automobiles is na Mahindra Racing de tweede constructeur die zijn jawoord aan de Formule E gegeven heeft voor het Gen3-tijdperk. De Franse autofabrikant is al sinds 2015 van de partij in de elektrische klasse en heeft zich nu zeker tot 2026 aan de serie verbonden. Het tijdperk met de nieuwe Gen3-auto's start met ingang van het seizoen 2022/2023.

In samenwerking met het Chinese Techeetah heeft DS de afgelopen drie seizoenen de kampioen afgeleverd. Jean-Eric Vergne veroverde in seizoenen 4 en 5 de titel en de afgelopen jaargang was zijn teamgenoot Antonio Felix de Costa de sterkste. Zij vormen ook komend seizoen, dat later deze maand begint in Saoedi-Arabië, weer het duo voor DS Techeetah.

DS-directeur Beatrice Foucher: "Elektrificatie vormt de kern van de globale strategie van DS Automobiles. Wij stapten als eerste autofabrikant in de Formule E en ons merk heeft veel profijt gehad van het werk van DS Performance, zowel qua ontwikkeling als qua naamsbekendheid. Onze aanwezigheid verlengen tot 2026 biedt ons de mogelijkheid om dat werk voort te zetten."