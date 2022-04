Frijns knokt zich naar P2 achter ontketende Evans

Mitch Evans heeft vanaf P9 een indrukwekkende zege geboekt tijdens de E-Prix van Rome. In een race volop gevechten voor het eremetaal trok de Nieuw-Zeelander in de tweede fase van de wedstrijd de zege naar zich toe. Robin Frijns werd tweede, maar moest er heel hard voor knokken in de slotfase. Polesitter Stoffel Vandoorne nam genoegen met de derde plaats. Regerend kampioen Nyck de Vries begon sterk aan deze E-Prix. Echter, kon het tempo niet meer bijbenen, viel steeds verder terug en moest uiteindelijk opgeven in de pits.