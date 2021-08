De Vries schrijft autosportgeschiedenis met wk-titel in Formule E

Nyck de Vries heeft op grandioze wijze het wereldkampioenschap verovert in de Formule E. Daarmee is de Mercedes-Benz-EQ-coureur de eerste Nederlander die onder de vlag van de FIA een wereldkampioenschap wint. Doordat drie directe concurrenten uitvielen, lag de weg vrij voor De Vries om de titel binnen te slepen en Antonio Felix da Costa te ontronen als kampioen. Dit onder toeziend oog van Mercedes-F1-baas Toto Wolff.

Raceverslag



Bij de start blijft de grootste kanshebber op het kampioenschap Evans staan op de grid. Een andere titelkandidaat - de nummer twee uit de stand - Mortora kan hem niet meer ontwijken en knalt op volop de achterkant van de Nieuw-Zeelander. Hierdoor verdwijnen in één klap twee kandidaten uit de strijd om de titel. Deze situatie is gunstig voor kampioenschapsleider Nyck de Vries, die na dit incident op P12 bivakkeert. Alleen Jake Dennis, die vier punten minder heeft dan de Mercedes-Benz-EQ-coureur, is nog een grote bedreiging en rijdt vier plekken daarvoor. De wedstrijdleiding besluit na een halve ronde met de rode vlag te zwaaien en de race tijdelijk te staken om de puinhopen op te ruimen.

Na ongeveer 20 minuten staan alle rijders opgesteld in de pitlane met Stoffel Vandoorne aan kop. De coureurs moeten lang wachten voordat de Berlijnse E-Prix verder kan. Na 27 minuten sinds de rode lichten waren gedoofd, gaat het veld weer de baan op. De race wordt hervat achter de safety car. Op de klok staat nog 42 minuten en 59 seconden plus één ronde.

Vlak na het zwaaien van de groene vlag schiet Dennis, de grootste concurrent van De Vries, rechtdoor. Na een tik met Sebastian Buemi kwam de debutant met de zijkant van zijn BMW Andretti Autosport-machine in de muur en zijn bolide werd onbestuurbaar. Door dit incident volgt er een tweede neutralisatie. Nu heeft de Nederlander vrij baan richting een historische wk-titel.

De Vries rijdt na de tweede hervatting op P9 achter Pascal Wehrlein. Zijn teamgenoot Vandoorne heeft de leiding met Oliver Rowland en Alexander Sims vlak achter hem. Dit drietal activeert de eerste van de twee verplichte Attack Modes. Dat geeft per keer gedurende vier minuten meer pk's, waarmee zij proberen de aanval voor P1 in te zetten. Hierdoor verliest Vandoorne twee plekken.

De Vries heeft net als de kop vooraan zijn Attack Mode geactiveerd en schuift op naar P6. De titel heeft de Friese coureur stevig in handen, maar in de Formule E is niets zeker totdat de finishvlag wordt gezwaaid. Het belangrijkste voor De Vries is om geen gekke dingen te doen.

Door de serie Attack Modes rijdt Norman Nato aan kop met Rowland achter hem. Maar de coureurs achter hen, waaronder Vandoorne hebben hun Attack Mode aangezet en willen weer verder naar voren. Zo pakt Sims P2 af van Rowland en daarmee heeft hij de jacht geopend op Nato. Echter, de Brit heeft geen Attack Modes meer over.

Met nog twintig minuten op de klok ligt De Vries volledig op titelkoers. Druk van andere concurrenten achter hem is er niet. In de tussentijd activeert de Mercedes-coureur zijn tweede en laatste Attack Mode. Hierdoor kan De Vries naar P4.

Dan ligt met 16 minuten te gaan de regerend kampioen Felix da Costa in de muur, waarna hij prolongatie van zijn titel wel kan vergeten. De DS Techeetah-coureur kwam in aanraking met Lucas di Grassi. Dit ongeluk veroorzaakt de derde neutralisatie. Voor de Vries komt dit goed uit, want André Lotterer heeft nog een geactiveerde Attack Mode.

Met 12 minuten wordt het veld weer losgelaten. Nato, die zijn voorsprong van vier seconden zag verdwijnen, behoudt de leiding. De Vries gebruikt zijn Fan Boost om P3 af te pakken van Sims, maar verremt zich de bocht daarna en Lotterer, Vandoorne en Wehrlein komen langszij. De Vries valt terug naar P7 door deze aanval. Dit had ook verkeerd kunnen aflopen met het veld dicht bij elkaar.

Vandoorne is met 7 minuten opgeschoven naar P3 dankzij zijn Attack Mode. Nato ligt nog op kop met Rowland achter hem. De Fransman aan kop bouwt zijn voorsprong uit en is op weg naar zijn eerste overwinning in de Formule E.

Voor De Vries is het aftellen geblazen. De laatste drie minuten gaan in en het is een kwestie van uitrijden. Maar de Nederlander heeft nu grote druk achter van Jean-Eric Vergne. De DS Techeetah-coureur is geen bedreiging voor het kampioenschap.

De laatste ronde is ingegaan. De Vries verliest een plekje aan Bird, maar dat heeft geen grote gevolgen voor zijn wereldkampioenschap. Met P8 is nummer één positie ruim voldoende. Door de derde plek van Vandoorne pakt Mercedes-Benz-EQ-coureur ook de constructeurstitel. Nato wint de laatste E-Prix van het seizoen voor Rowland.

Eindstand

Wordt geplaatst als de officiële uitslag is bevestigd. Dit is een paar uur na afloop.



Afscheid

Na het vallen van de finishvlag is er een einde gekomen aan de deelname van Audi en BMW. Waarschijnlijk trekt ook Mercedes de trekker eruit.

De volgende teams voor 2021-2022 zijn bevestigd:

Andretti Autosport (zonder partner BMW)

DS Techeetah

Jaguar Racing

Mahindra Racing

Nio 333 FE Team

Nissan e.adams

Porsche Formula E Team

Kalender 2021-2022

R01/R02 - 28-29 januari 2022 - Saudi-Arabië

R03 - 12 februari 2022 - Mexico



R04 - 26 februari 2022 - Zuid-Afrika



R05 - 19 maart 2022 - China



R06 - 09 april 2022 - Italië



R07 - 30 april 2022 - Monaco



R08 - 14 mei 2022 - Berlijn



R09 - onbekend



R10 - 02 juli 2022 - Vancouver



R11/R12 - 16/17 juli - New York



R13/R14 - 30/31 juli - London



R15/16 - 13/14 augustus - Zuid-Korea