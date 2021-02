Nyck de Vries claimt pole position voor eerste race in Diriyah

Nyck de Vries heeft de eerste pole position van dit Formule E-seizoen gepakt. De Nederlander, racend voor het team van Mercedes, ging in de Saoedische plaats Diriyah rond in een 1:08.157. Daarmee was hij een klap sneller dan wie dan ook.

Pascal Wehrlein eindigde als tweede op dik zes tienden, René Rast op de derde positie gaf maar liefst meer dan zeven tienden toe. De Vries was in de twee vrije trainingen ook al de snelste geweest, dus hij steekt prima in zijn vel in Saoedi-Arabië.

De eerste race van het seizoen vindt vanavond plaats en is vanaf 17.30 uur Nederlandse tijd te volgen via Ziggo Sport.