Formule E draaide bescheiden winst in vijfde seizoen

De Formule E heeft in haar vijfde seizoen eindelijk winst geboekt. De winst van één miljoen dollar was grotendeels te danken aan enorme stijging van de inkomsten en de sponsoring.

Eind november begint de Formule E aan het zesde seizoen in het bestaan van de klasse, nadat Jean-Eric Vergne zijn titel met succes wist te verdedigen in 2018-19. Niet alleen voor Vergne was het een mooi jaar, ook voor de klasse zelf was dat het geval. De inkomsten van de klasse stegen met 50 procent naar ruim 220 miljoen dollar. De winst van het bedrijf kwam uiteindelijk op iets meer dan één miljoen dollar uit.

Het verschil met de voorgaande jaren was groot. Sinds de oprichting van de klasse in 2014 werd er nog niet eerder een winst geboekt. Het seizoen 2017-18, het vierde seizoen, leverde bijvoorbeeld een verlies van 26,4 miljoen dollar op. De inkomsten uit sponsoring met 25 procent in het vijfde seizoen, terwijl het televisiepubliek met 24 procent groeide naar 411 miljoen kijkers.

CEO Agag ziet groei exponentieel stijgen

Alejandro Agag, de oprichter en CEO van de Formule E, ziet een veelbelovend patroon voor zijn klasse. "Net als de nieuwe generatie auto's zelf gaat het groeien sneller en sneller. De progressie die we in zo'n korte periode geboekt hebben is erg hoopgevend en wordt ook gereflecteerd in inkomsten van recordhoogte. Deze kwamen voor het eerst boven de 200 miljoen euro uit."

In november gaat het zesde seizoen van de Formule E van start met de ePrix van Ad Diriyah in Saudi-Arabië. Dit jaar zullen er twee Nederlanders aan de start verschijnen: Robin Frijns mag aanblijven bij Envision Virgin Racing, terwijl Nyck de Vries de kans krijgt om zich als fabriekscoureur te bewijzen bij het debuterende Mercedes.