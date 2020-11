Officieel: Formule 3-kalender 2021, op naar Zandvoort

De Formule 3 zal net als de Formule 2 minder raceweekenden bevatten als gebruikelijk. Ook om de uitgaven te reduceren. Voor 2021 zijn er zeven locaties ingedeeld en per evenement zullen er drie wedstrijden plaatsvinden, een meer dan wat we gewend zijn. In tegenstelling tot de laatste opstapklasse, komt de Formule 3 wel naar Zandvoort. Logischerwijs in hetzelfde weekend als de Formule 1. Zoals eerder is gepubliceerd, worden beide feeders van de koningsklasse apart van elkaar verreden.



Hieronder het volledige schema voor 2021:

Land Locatie Datum Spanje Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya 07-09 mei Frankrijk Paul Ricard, Le Castellet 25-27 juni Oostenrijk Spielberg, Red Bull Ring 02-04 juli Hongarije Budapest, Hungaroring 30 juli - 01 augustus België Stavelot, Spa-Francorchamps 25-27 augustus Nederland Zandvoort, Circuit Zandvoort 03-05 september Verenigde Staten Austin, Circuit of the Americas 22-24 oktober